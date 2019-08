Auf frischer Tat ertappt wurde ein Autoknacker in Rethorn. (Symbolbild) (Jens Schierenbeck/DPA)

Ganderkesee-Rethorn. Auf frischer Tat hat eine Fahrzeughalterin am Dienstagmittag einen Mann erwischt, der gerade im Begriff war, ihr Auto aufzubrechen. Wie die Polizei mitteilte, ereignete sich der Vorfall gegen 12.50 Uhr auf der Straße Brookkamp. Der Täter habe jedoch erst von seinem Vorhaben abgelassen, als die Eigentümerin die Leine einer ihrer beiden mitgeführten Hunde löste. Der Hund schnappte daraufhin das Hosenbein des mutmaßlichen Autoknackers, der daraufhin flüchtete. Am Fahrzeug entstanden keine Schäden. Die Polizei beschreibt den Täter als etwa 20 Jahre alt, schlank und mit dunklem Teint. Bekleidet war er mit einer schwarzen Hose und einem Shirt. Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben und weitere Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei in Wildeshausen unter Telefon 0 44 31 / 94 11 15 in Verbindung zu setzen.