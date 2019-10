Um die Frau aus dem Fahrzeug zu befreien, musste die Feuerwehr das Dach des Wagens abtrennen. (INGO MÖLLERS)

Eine 56-jährige Autofahrerin ist am Donnerstag gegen 10 Uhr bei einem Unfall auf der Schönemoorer Straße zwischen Dwo- und Stedinger Straße schwer verletzt worden. Ihr Auto wurde offenbar von einem 49-jährigen Fahrer übersehen, der rückwärts von einer dortigen Hofausfahrt auf die Straße auffahren wollte. Bei dem Zusammenstoß wurde die Frau in ihrem Fahrzeug eingeklemmt und musste durch die Feuerwehr geborgen werden, heißt es im Bericht der Polizei. Sie wurde anschließend ins Krankenhaus gebracht, der Unfallverursacher bleib unverletzt. Am Fahrzeug der Frau entstand wirtschaftlicher Totalschaden. Das andere Auto musste außerdem abgeschleppt werden. Der Schaden an den Fahrzeugen liegt bei insgesamt rund 5000 Euro. Zum Zwecke der Bergungsarbeiten und der ersten ärztlichen Versorgung der Frau wurde die Schönemoorer Straße in beide Richtungen kurzzeitig gesperrt.