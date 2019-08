Symbolbild (Monika Skolimowska)

Ein schwerer Verkehrsunfall hat sich am Donnerstagmittag auf der Iserloyer Straße in der Gemeinde Dötlingen ereignet. Laut Polizeibericht kam eine 18-jährige Autofahrerin aus Wildeshausen gegen 12.30 Uhr in einer Linkskurve nach rechts von der Straße ab, überquerte danach aus dem Seitenraum heraus die Fahrbahn und prallte schließlich mit der Fahrerseite gegen einen Baum. Das Fahrzeug überschlug sich daraufhin und blieb auf dem Dach liegen. Rettungskräfte bargen die junge Frau schwer verletzt aus ihrem Auto, ein Rettungswagen transportierte sie ins Krankenhaus. Den entstandenen Sachschaden schätzen die Beamten auf etwa 15 000 Euro.