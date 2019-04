Bei einem Auffahrunfall ist am Sonntag eine Frau gestorben, drei weitere Personen wurden verletzt. (Friso Gentsch/dpa)

Auf der A1 in Richtung Hamburg hat es am Sonntagmorgen gegen 6 Uhr einen schweren Verkehrsunfall gegeben. Dabei kam eine 68-jährige Autofahrerin ums Leben. Die Frau war in einer Baustelle zwischen den Anschlussstellen Wildeshausen West und Wildeshausen Nord dabei, einen Lkw zu überholen, als sich ein BMW mit stark überhöhter Geschwindigkeit von hinten näherte und schließlich auf ihren Wagen auffuhr. Infolgedessen überschlug sich das Fahrzeug der Frau mehrfach und begann zu brennen. Das berichtet die Polizei. Die 68-Jährige verstarb noch in ihrem Pkw, ihr 47-jähriger Beifahrer konnte zwar von Ersthelfern aus dem brennenden Auto geborgen werden. Er schwebt jedoch in Lebensgefahr. Er wurde mit einem Rettungshubschrauber zunächst in ein Krankenhaus geflogen, musste später jedoch aufgrund der Schwere seiner Verletzungen in eine Spezialklinik verlegt werden.

Der BMW kam einige hundert Meter weiter auf dem Seitenstreifen zum Stillstand. Die Insassen, ein 30-jähriger Fahrer und sein 29-jähriger Beifahrer, wurden leicht verletzt. Der Fahrzeugführer stand bei dem Unfall unter Alkoholeinfluss. Das stellte sich im Zuge der Unfallaufnahme heraus. Seine Fahrerlaubnis wurde beschlagnahmt, die beiden Männer in eine Klinik gebracht.

Die verunfallten Pkw wurden beschlagnahmt und abgeschleppt. Die A1 musste in Fahrtrichtung Hamburg für mehrere Stunden voll gesperrt werden. Die Sperrung dauert aktuell noch an. (var)

++ Diese Meldung wurde um 11.19 Uhr aktualisiert. ++