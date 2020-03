Auch diese Zeichnung war vor 25 Jahren im Rahmen der Frauenkulturwoche in der Villa zu sehen. Sie gehört zu den Arbeiten der 2014 im Alter von 92 Jahren gestorbenen Karikaturistin Marie Marcks. (Helga Berger)

Im Rahmen der Delmenhorster Frauenkulturwoche ist im Gartenhaus auf der Burgínsel eine ganz besondere Ausstellung zu sehen. Profi- und Hobbykünstlerinnen aus Delmenhorst und der näheren Umgebung zeigen dort, was ihnen zum Thema „Frauen – ganz aus dem Häuschen und doch bei sich“ eingefallen ist. Die Resonanz unter den Künstlerinnen war so groß, dass eine Jury vorab eine Auswahl unter den eingereichten Werken treffen musste. 80 Exponate sind schließlich für die Präsentation ausgesucht worden. Viel zu viele für das kleine Gartenhaus. Deshalb ist die Ausstellung geteilt worden. Bis zum 16. März stellen Lore Bauer, Cornelia Heintze, Karin Howe, Anke Kleesiek, Barbara Kruse, Ute Meyer-Kolditz, Beatrix Pehla, Marion von der Pütten, Ingeborg Stolle, Gertrud Uhr, Monika Weidner, Kornelia Wendelken und Christa Widmer ihre Arbeiten vor. Der zweite Teil der Ausstellung zu dem Thema beginnt am 18. März. In ihm werden avantgardistische Werke im Mittelpunkt stehen. Zur Eröffnung des ersten Teils der Ausstellung ging es im Gartenhaus übrigens nicht ohne Gedränge und Geschiebe ab, so groß war das Interesse des – nicht nur weiblichen – Publikums. Eine weitere Ausstellung im Rahmen der Frauenwoche ist in der Villa an der Oldenburger Straße zu sehen. Dort zeigt die bekannte Karikaturistin Marie Marcks eine Auswahl ihrer Zeichnungen. (4./6. März 1995)



Dort, wo in der Delmenhorster Stadtverwaltung die Entscheidungen getroffen werden, seien Frauen „gravierend unterrepräsentiert“, kommentierte Anke von Wittke-Grothenn, Vorsitzende des Ausschusses für Frauen- und Familienfragen, das von Oberstadtdirektor Norbert Boese vorgetragene „Zahlenverhältnis der Geschlechter“. Auch Boese hatte zuvor konstatiert, dass es hinsichtlich der Gleichberechtigungschancen im Beruf noch einiges zu tun gebe. Der Bericht über die Situation der weiblichen Beschäftigten in der Verwaltung fußt auf dem Niedersächsischen Gleichberechtigungsgesetz (NGG), das am 1. Juli 1994 in Kraft getreten ist. Demnach muss im Abstand von drei Jahren über die Situation der weiblichen Beschäftigten in der Stadtverwaltung und die Repräsentanz der Frauen in den Ratsgremien informiert werden. Im Delmenhorster Rathaus sind die Frauen am stärksten bei den Angestellten vertreten, ihr Anteil beträgt dort 52 Prozent. Bei den Arbeitern sind es 34 Prozent, im mittleren Dienst 25 Prozent und im gehobenen Dienst 26 Prozent. Im höheren Dienst befinden sich unter den 15 Beschäftigten drei Frauen, das sind 20 Prozent. (2. März 1995)



Der Matjesorden des Delmenhorster Fischereivereins ging diesmal nach Bremen. Hans-Peter Koch-Bodes, der Altmeister des bremischen Fischeramtes, wurde am Aschermittwoch der Orden von seinem Vorgänger Harald Groth ans Revers geheftet. Die Auszeichnung wird alljährlich am Aschermittwoch von den Delmenhorster Fischern an Personen vergeben, die sich im Sinne des Vereins für Umwelt und Natur einsetzen. Das Fischeramt Bremen habe auch für die Delmenhorster Fischer Bedeutung, sagte der Vorsitzende des Fischereivereins, Hans-Günter Stasch, und zitierte aus einer alten Urkunde: „Am 20. Juli 1541 hat Kaiser Karl V. dem Bürgermeister und dem Rat der Stadt Bremen die Fischgerechtigkeit für die Weser verliehen. Dieses Recht wurde vom Rat der Stadt dem Fischeramt Bremen übertragen, das die Fischerei in der Weser bereits seit unvordenklicher Zeit ausübte.“ (3. März 1995)



Der 1993 eingeführte zweite Berufsschultag in der Woche für Lehrlinge stößt in den Ausbildungsbetrieben auf Kritik. Die Obermeister des Delmenhorster Handwerks und auch die aus dem Landkreis Oldenburg sowie dem gesamten Bezirk der Handwerkskammer Oldenburg haben in einer einstimmigen Resolution die Landesregierung in Hannover aufgefordert, die Regelung zurückzuziehen und vorrangig wieder nur einen Berufsschultag pro Woche vorzusehen. Für die betriebliche Ausbildung bleibe zu wenig Zeit, monieren die Obermeister. Das bisherige System mit einem Berufsschultag, das sich in einer „hochqualifizierten, weltweit anerkannten Ausbildung“ dokumentiert, habe sich außerordentlich bewährt und dürfe nicht verändert werden. Der zweite Berufsschultag wirke sich nachteilig auf die praxisorientierte betriebliche Ausbildung aus. (3. März 1995)



Gleich zwei falsche 100-Mark-Scheine sind in einem Huder Lebensmittelgeschäft aufgetaucht. Beide Scheine wurden vermutlich mit einem Farbkopierer hergestellt und tragen dieselbe Nummer. Laut Polizei ist ein falscher Hunderter erst beim Einzahlen in einer Bank entdeckt worden, die zweite Fälschung fiel an der Kasse auf, als eine ahnungslose Kundin damit bezahlen wollte. (4. März 1995)

Drei Millionen Mark hat die Stadt Delmenhorst im vergangenen Jahr an Fördermitteln von der Bezirksregierung Weser-Ems überwiesen bekommen. Damit liegt die Stadt in der Fördertabelle der 17 Landkreise und kreisfreien Städte des Bezirks an der Spitze des unteren Drittels auf Rang zwölf. Insgesamt sind 187 Millionen Mark zur Förderung der Wirtschaft im Weser-Ems-Bezirk ausgezahlt worden. Dabei floss mit 82 Millionen Mark fast die Hälfte in den Landkreis und die Stadt Osnabrück. Der Landkreis Oldenburg belegt mit 733 000 Mark abgeschlagen den vorletzten Platz vor Emden, das 476 000 Mark erhielt. (2. März 1995)



