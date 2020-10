Die Gleichstellungsbeauftragten im Landkreis Oldenburg haben deshalb die Aktion „Trau dich!!! Mehr Frauen in die Kommunalpolitik“ gestartet. (INGO MÖLLERS)

„Männer und Frauen sind gleichberechtigt. Der Staat fördert die tatsächliche Durchsetzung der Gleichberechtigung von Frauen und Männern und wirkt auf die Beseitigung bestehender Nachteile hin“, heißt es im dritten Artikel des Grundgesetzes. Zu dieser Gleichberechtigung gehört auch, dass Frauen an allen Entscheidungsprozesses auf allen Ebenen des politischen gesellschaftlichen, wirtschaftlichen und kulturellen Lebens beteiligt werden. Und hier gibt es noch deutlichen Verbesserungsbedarf.

Die Gleichstellungsbeauftragten im Landkreis Oldenburg haben deshalb die Aktion „Trau dich!!! Mehr Frauen in die Kommunalpolitik“ gestartet. „Frauen machen zwar die Hälfte der Menschheit aus, stellen aber nur ein Drittel der politischen Entscheidungsträger in Europa. Und nur 15 Prozent der Städte und Gemeinden in Europa werden von Bürgermeisterinnen angeführt“, sagte Antje Oltmanns, Gleichstellungsbeauftragte der Gemeinde Großenkneten. Gemeinsam mit ihren Kolleginnen aus den anderen Kommunen im Landkreis und Britta Hauth, Gleichstellungsbeauftragte des Landkreises, stellte sie die Kampagne vor. Auch im niedersächsischen Landtag oder im Bundestag in Berlin sind Frauen unterrepräsentiert. In Hannover sitzen 98 Männer und 39 Frauen im Parlament, ein Frauenanteil von gut 28 Prozent. Etwas besser sieht es auf den ersten Blick im Deutschen Bundestag mit einem Frauenanteil von 31,2 Prozent aus. Doch die 221 weiblichen Abgeordneten sind der geringste Frauenanteil seit 1998. Und auch die Stadt- und Gemeinderäte im Landkreis Oldenburg werden von Männern dominiert. In der Kreisstadt Wildeshausen beträgt der Frauenanteil 21,2 Prozent, im Samtgemeinderat Harpstedt gar nur 14,8 Prozent. Der Rat der Gemeinde Ganderkesee ist fast zu einem Drittel mit Frauen besetzt.

Engagement im sozialen Bereich

Um diese Situation insgesamt zu verbessern, möchten die Gleichstellungsbeauftragten mehr Frauen für die Kommunalpolitik interessieren. Denn Frauen sind ebenso ehrenamtlich engagiert wie die Männer. Allerdings dominieren die Männer den Bereich Freizeit, Politik und politische Interessenvertretungen. Frauen hingegen bringen sich im sozialen Bereich oder in den Schulen ihrer Kinder ein. Die Gleichstellungsbeauftragten wissen aber auch, dass das kommunalpolitische Engagement im Stadt- oder Gemeinderat oder im Kreistag mit Beruf und vor allem mit der Familie vereinbart werden muss. Sitzungen finden meist am frühen Abend statt und ziehen sich oft über mehrere Stunden hin. Hinzukommen Ausschüsse und Sitzungen der politischen Ortsvereine. „Viele wissen aber nicht, dass man Kinderbetreuungskosten in Anspruch nehmen kann“, sagte Katrin Gaida-Hespe, Gleichstellungsbeauftragte der Gemeinde Ganderkesee. Die Kostenerstattung für zum Beispiel ein Kindermädchen ist aber in den einzelnen Gemeinde- und Stadträten unterschiedlich geregelt. „Wenn die Betreuungskosten mehr nachfragt würden, dann könnten wir auch mehr regeln“, sagte Gaida-Hespe.

Um Frauen den Schritt in die Kommunalpolitik zu erleichtern, gibt es niedersachsenweit das Mentoring-Programm „Frauen.Macht.Demokratie“. Dabei werden Frauen, die sich für die Politik interessieren, die „Mentee“, von erfahrenen Politikerinnen und Politikern, den „Mentoren“, begleitet. Am aktuellen Programm, das von September 2019 bis Dezember 2020 läuft, nehmen landesweit 400 Frauen teil. Aus dem Landkreis Oldenburg stammen sieben Mentee. Die interessierten Frauen tauschen sich mit den Mentorinnen und Mentoren aus und erhalten dadurch einen fundierten Einblick in die Kommunalpolitik.

Die Gleichstellungsbeauftragten möchten die Frauen ermutigen, sich zu positionieren und für ein politisches Mandat zu bewerben. Ein erster Schritt kann es sein, Kontakt zu einer Partei aufzunehmen. Denn je mehr Frauen in den Gremien und Parlamenten vertreten seien, desto repräsentativer werde die Gesellschaftsstruktur widergespiegelt.

Für jeden, der sich um ein politisches Mandat bewirbt, gelten die gleichen Regeln. Man muss das 18. Lebensjahr vollendet haben, mindestens sechs Monate in der Gemeinde wohnen, in der man kandidiert. Die deutsche Staatsangehörigkeit oder die Staatsangehörigkeit eines anderen Mitgliedstaates der EU sind ebenso eine Voraussetzung. Und so hoffen die Gleichstellungsbeauftragten, dass viele engagierte Frauen die Möglichkeit bekommen, einen aussichtsreichen Listenplatz bei den Kommunalwahlen 2021 zu erhalten. Und dass sie dabei unterstützt werden, neben Job und Familie auch politisch aktiv zu sein.