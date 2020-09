Mit einem vollumfänglichen Freispruch endete Montagmittag das Verfahren wegen gefährlicher Körperverletzung gegen einen 50-Jährigen aus Dötlingen. Der Mann sollte am 27. August 2019 gegen 0.10 Uhr zwei Heranwachsende in einem Buswartehäuschen in Aschenstedt mit einem Stock verprügelt haben. Zuvor hatte er die beiden jungen Männer dabei überrascht, wie sie wohl aus dem Carport auf dem Grundstück des Angeklagten Fahrräder entwenden wollten.

Die Ehefrau des Angeklagten hatte in der Nacht Geräusche auf dem Grundstück wahrgenommen. Sie weckte ihren Mann, der die Verfolgung der flüchtenden Täter mit dem Auto aufnahm. In einem nicht weit entfernten Buswartehäuschen entdeckte er zwei Männer, 18 und 21 Jahre alt, von denen er überzeugt war, dass das die verhinderten Fahrraddiebe waren. „Bei uns sind schon mehrfach Fahrräder entwendet worden. Die findet man dann immer an den Ortseingängen in Neerstedt oder Brettorf“, schilderte der 50-Jährige seine Beweggründe. Er habe die Warnblinkleuchten seines Fahrzeugs eingeschaltet, sei ausgestiegen und habe einen Stock mitgenommen. „Mir wurde da erst bewusst, dass ich ja alleine war und die anderen zu zweit“, sagte der Dötlinger vor Gericht aus.

Der Stock habe ihm als Sicherheit gedient. Wobei dieser wohl eher eine schwache Verteidigungsmöglichkeit gewesen wäre, handelte es sich doch um eine gut 30 Zentimeter lange Bambus-Sitzstange aus einem Vogelkäfig. Er habe die beiden jungen Männer angesprochen, weil er ihre Namen erfahren wollte. Diese seien jedoch unvermittelt auf ihn losgegangen. Dabei habe er wohl auch mit dem Stock geschlagen. Einer der beiden jungen Männer riss ihn dann zu Boden. Eine Rangelei war im Polizeibericht dokumentiert. „Eine Rangelei war das nicht, das war ein Verdreschen“, beschrieb er die Situation. So sei er mehrfach gegen den Kopf getreten worden. Schließlich zog ihn einer der beiden jungen Männer zur Seite. Die von den Heranwachsenden alarmierte Polizei fand dann auch eine ruhige Situation vor. Das berichtete einer der Beamten, die vor Ort waren. Sie stellten bei den beiden jungen Männern auch eine Alkoholisierung fest. Der 21-Jährige hatte einen Atemalkoholgehalt von gut 0,5 Promille, der 18-Jährige fast 1,6 Promille. Bei dem 50-Jährige wurde kein Atemalkohol gemessen. Auch die Verletzungen der drei Beteiligten waren dokumentiert. Der 50-Jährige hatte unter anderem eine Prellmarke am Kopf und Verletzungen am Brustkorb, die beiden jungen Männer Abschürfungen an den Armen und Ellenbogen.

Weil Aussage gegen Aussage stand und die Richterin von einer wechselseitigen Beteiligung ausging, regten sie und der Verteidiger des Dötlingers eine Einstellung des Verfahrens ohne Auflagen an. Dem wollte oder konnte die Staatsanwaltschaft nicht folgen. Die Vertreterin der Anklage sah vielmehr die Tatvorwürfe durch die Beweisaufnahme bestätigt. Sie forderte eine siebenmonatige Freiheitsstrafe, die für drei Jahre zur Bewährung ausgesetzt werden sollte. Zudem sollte der Dötlinger 50 Stunden gemeinnützige Arbeit leisten.

„Das passt nicht so ganz, ihr Plädoyer“, kommentierte der Verteidiger den Antrag der Staatsanwältin. „Es steht hier Aussage gegen Aussage,d dann stellt sich die Frage, wem glaubt man“, fügte er hinzu. Der Rechtsvertreter hielt die Aussagen der beiden als Zeugen geladenen jungen Männer für unglaubwürdig. „Und das Stöckchen ist nicht für eine gefährliche Körperverletzung geeignet“, sagte er und plädierte für eine Einstellung des Verfahrens ohne jegliche Auflagen. In seinem Schlusswort haderte der 50-jährige Dötlinger mit der Gerechtigkeit: „Es ist erstaunlich, wie ich hier vom Opfer zum Täter gemacht werde. Das erschüttert mich in meinen Grundwerten.“ Auch weil Ermittlungsverfahren gegen die beiden jungen Männer schon zuvor eingestellt wurden.

Mit dem Freispruch dürfte sein Vertrauen in die Justiz wieder hergestellt sein. Denn im Gegensatz zur Staatsanwaltschaft hatte die Richterin erhebliche Zweifel daran, was sich an dem Augustabend abgespielt hatte: „Auch nach der Beweisaufnahme bin ich keinen Deut schlauer, was tatsächlich passiert ist.“