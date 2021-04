„Toll, dass sich die beiden geeinigt haben“, sagt Marianne Huismann, Fraktionsvorsitzende von Bündnis 90/Die Grünen im Stadtrat. Von Robert Habeck hätten alle Grünen-Parteimitglieder am Montag einen persönlichen Brief erhalten. „Darin schrieb er uns den guten Satz, dass 'geteilte Macht doppelte Stärke' bedeute.“ Huismann betont, dass auch nach der Entscheidung für Annalena Baerbock das gute Team an der Spitze zusammenbleibe. Sie sei auch froh über die Entscheidung zur Kanzlerkandidatur, weil „wir alle hätten gar nicht gewusst, wen wir hätten aussuchen sollen“.