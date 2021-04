“Wer Frieden will, muss abrüsten” - unter diesem Motto ruft das Friedensforum nun doch zur Kundgebung am Karsonnabend, 3. April, ab 11 Uhr in der Fußgängerzone, Höhe C&A, auf. Zunächst hatte es Irritationen über eine Genehmigung der Veranstaltung gegeben. Hauptredner soll der Pastor und Kommunalpolitiker Enno Konukiewitz sein. Außerdem sprechen Uwe Helfrich vom DGB-Stadtverband und Cagri Yasat für den Türkischen Arbeiterverein. Es wird dafür Sorge getragen, dass alle Corona-Auflagen seitens der Stadt Delmenhorst eingehalten werden.