Nach einem Gerichtsentscheid können die Arbeiten an dem umstrittenen Stauraumkanal an der Friedensstraße wieder aufgenommen werden. (INGO MöLLERS)

Das Verwaltungsgericht Oldenburg hat in Sachen Stauraumkanal an der Friedensstraße in Delmenhorsts Norden eine Entscheidung getroffen. Wie die Stadtwerke Delmenhorst (SWD) mitteilen, hat das Gericht mit Beschluss von Dienstag den Antrag eines Anliegers abgelehnt, der unter anderem die von der Stadt erteilte wasserrechtliche Erlaubnis des Bauvorhabens angefochten und dadurch einen sofortigen Baustopp erzielt hatte (wir berichteten).

„Da der Antrag im Sinne der Stadtwerkegruppe abgewiesen worden ist, können die Maßnahmen weitergeführt werden“, teilt SWD-Sprecherin Britta Fengler mit. Allerdings ist noch nicht klar, wann die Bagger an der Friedensstraße nun tatsächlich wieder rollen. Die vorübergehende Stilllegung der Baustelle hat laut Fengler zu einer Verzögerung geführt. Für den als nächstes anstehenden Verbau mit Spundbohlen muss jetzt nämlich ein anderer Unternehmer gesucht werden. Denn der Vorgänger hat seine Mitarbeiter und Geräte inzwischen auf anderen Baustellen eingesetzt. „Das bedeutet: Bis zur Fortführung vor Ort können noch zwei bis drei Wochen vergehen“, erklärt Fengler, die darauf hinweist, dass der Baustopp auch erhebliche finanzielle Folgen mit sich bringt. Die genaue Summe stehe noch nicht fest. Im ungünstigsten Fall könne der Schaden jedoch deutlich über 200 000 Euro liegen.

Der Anlieger, der das gesamte Vorhaben ablehnt, hatte juristische Schritte gegen die SWD eingeleitet, zum einen wegen der Grundwasserabsenkung und zum anderen wegen der Frage, ob es für das Gesamtprojekt nicht einer Baugenehmigung bedurft hätte. „Wir machen geltend, dass ein Stauraumkanal keine einfache Abwasserleitung ist. Dann hätte aber auch eine Baugenehmigung erteilt werden müssen“, hatte Andreas Reich, der vom Anlieger konsultierte Anwalt, Anfang Juli gegenüber dem DELMENHORSTER KURIER erläutert. Ob der Anlieger nun nach dem abgewiesenen Eilantrag möglicherweise noch weitere juristische Schritte einleiten wird, ist unklar. Sein Anwalt war am Mittwoch für eine entsprechende Stellungnahme nicht erreichbar.