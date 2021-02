In einem Keller an der Stedinger Straße hat die Polizei am Freitag einen regelrecht konspirativ eingerichteten Friseursalon entdeckt. Wie die Beamten mitteilten, ging der 32-jährige Inhaber dort bereits vor der zugelassenen Öffnung der Friseurbetriebe seinem Gewerbe nach. Die Polizei untersagte die Tätigkeit und leitete ein Ordnungswidrigkeitenverfahren ein.

Der weiteren beendeten die Beamten im Zuge der Corona-Kontrollen zwei private Treffen mit drei beziehungsweise sechs Personen aus verschiedenen Haushalten. Die Betroffenen haben nun Anzeigen zu erwarten. Bei einer der Privatfeiern wurde im Rahmen der Kontrolle zudem eine geringe Menge Betäubungsmittel sichergestellt. Die wenig kooperativen Personen hätten die Beamten laut Einsatzbericht zudem bedroht und beleidigt. Einer der Beamten sei sogar angespuckt wurden. Aus diesem Grunde leiteten die Ordnungshüter Strafverfahren ein. Eine 22-jährige Delmenhorsterin präsentierte sich dabei sogar so renitent, dass sie vorübergehnde in Gewahrsam genommen werden musste.