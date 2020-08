Eine 24-jährige Autofahrerin aus Delmenhorst ist am Sonntag gegen einen Baum gefahren. Wie die Polizei mitteilt, fuhr sie gegen 10 Uhr auf dem Stickgraser Damm in Richtung An der Riede. Allein beteiligt kam sie aus unbekannter Ursache in Höhe der Hausnummer 111 nach rechts von der Fahrbahn ab und stieß frontal gegen einen Baum. Ein Rettungswagen brachte die bewusstlose Frau ins Krankenhaus. Am Fahrzeug entstand Schaden von circa 10 000 Euro. Ein Abschleppunternehmen musste das Auto bergen.