Frontal gegen den Betonblock an einer Bahnschranke ist am späten Mittwochabend eine 18-jährige Autofahrerin geprallt. Wie die Polizei mitteilt, fuhr die junge Frau um 22.50 Uhr mit ihrem Wagen auf der Oldenburger Straße in Richtung Ahlhorn. In einer Kurve am dortigen Bahnübergang kam sie von der Fahrbahn ab. Zunächst überfuhr sie ein Verkehrszeichen und kollidierte dann frontal mit einem Betonblock, an dem die Bahnschranke montiert ist. Die Schranke wurde dabei aus der Verankerung gerissen. Am Auto entstand wirtschaftlicher Totalschaden. Auch am Bahnübergang gab es erhebliche Schäden. Den Gesamtschaden beziffert die Polizei auf etwa 10 000 Euro. Die junge Frau blieb bei dem Unfall unverletzt.