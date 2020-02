Beide Autos wurden bei einem Unfall in Huntlosen so schwer beschädigt, dass die Polizeibeamten sie als "wirtschaftliche Totalschäden" einstuften. (Björn Hake)

Bei einem Verkehrsunfall auf der Amelhauser Straße in Huntlosen sind am Dienstagmorgen die beiden Beteiligten schwer verletzt worden. Laut Polizeibericht wollte ein 56-jähriger Autofahrer aus Wildeshausen gegen 7.15 Uhr im Bereich Westrittrum auf gerader Strecke ein vor ihm fahrendes Fahrzeug überholen. Dabei kollidierte er frontal mit dem entgegenkommenden Wagen einer 42-jährigen Oldenburgerin. Bei dem Unfall schleuderte das Fahrzeug des 56-Jährigen gegen einen teilgemauerten Zaun eines angrenzenden Grundstücks. Beide Fahrer erlitten schwere Verletzungen und wurden mit Rettungswagen in umliegende Kliniken gefahren. Auch die beiden Autos wurden bei dem Unfall so schwer beschädigt, dass die Beamten sie als „wirtschaftliche Totalschäden“ einstuften. Für die Zeit der Unfallaufnahme und der Bergungsarbeiten war die Amelhauser Straße etwa eine Stunde lang voll gesperrt.