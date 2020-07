Marcel Sommerlatt ist zum zweiten Mal auf dem Hof Wempe, um dort Erdbeeren für Marmelade selbst zu pflücken. (INGO MÖLLERS)

Ganderkesee-Hoyerswege. Die Schilder auf der Wildeshauser Landstraße in Hoyerswege und auch der angenehme Geruch deuten schon darauf hin: Auf dem sechs Hektar großen Feld des Hofs Wempe wachsen Erdbeeren. Die Erdbeeren – aber seit einer Woche auch die Himbeeren – signalisieren mit ihrem leuchtenden Rot, dass man die Früchte selbst pflücken und genießen kann.

„Anfang Mai haben wir Erdbeeren für die neue Ernte gepflanzt“, sagt Liane Wempe, Inhaberin von Hof Wempe, und fährt schmunzelnd fort: „Wenn man das so sieht, kann man sich zunächst gar nicht vorstellen, dass da tatsächlich ein paar Wochen später Erdbeeren dran wachsen.“ Aber sie wachsen. Chur und ihre Schwester Chia Rauf-Hamer aus Delmenhorst haben schon jeweils einen ganzen Eimer voll gesammelt. „Wir waren bestimmt schon fünf oder sechs Mal hier“, schätzt Chur Rauf-Hamer. „Schuld“ daran ist ihr Neffe Varon. Ihre Schwester Chia Rauf-Hamer erzählt: „Mein Sohn fragt jeden Tag, wann wir wieder Erdbeeren pflücken gehen. Er erzählt das auch in der Schule.“ Und so sitzt Varon zwischen den Pflanzen, und seine kleine Schwester Leva füttert ihn mit ihren Errungenschaften. Wie sie ihre Erdbeeren am liebsten essen? „Auf Kuchen“, sind sich beide einig. Ihre Mutter macht es sich da etwas einfacher: „Ich esse die Erdbeeren einfach mit Nuss-Nugat-Creme.“ Und Chur wird aus dem Inhalt ihres blauen Eimers Saft pressen.

Marcel und seine Frau Magdalena Sommerlatt aus Delmenhorst-Dwoberg brauchen ihre Erdbeeren, um daraus Marmelade zu zaubern. Nach einem alten Familienrezept, das von Mutters Mund zu Tochters Ohr von Generation zu Generation weitergegeben wird? „Nein“, räumt Magdalena Sommerlatt ein: „Wir machen das mit dem Thermomixer.“ Die fünfköpfige Familie ist zum zweiten Mal da. „Letztes Mal haben wir zwei Eimer voll gesammelt“, erzählt Marcel Sommerlatt. „Aber das war zu viel. Dieses Mal pflücken wir nur, bis ein Eimer voll ist.“ An den Himbeeren haben die fünf allerdings kein Interesse. „Wir wollen lieber Blaubeeren sammeln“, sagt Magdalena Sommerlatt. „Wo es die gibt, weiß allerdings nur meine Schwester“, fügt sie hinzu.

Auch Marina Scheve, die mit den Kindern Mia und Emmi da ist, hat es eher auf die Erdbeeren und weniger auf die Himbeeren abgesehen. „Wir sind jetzt das dritte Mal hier. Immer freitags“, sagt die Mutter. „Jetzt sind aber mehr Erdbeeren da als beim letzten Mal“, ergänzt sie. Marina Scheve braucht die Erdbeeren für einen Kuchen. „Noch haben wir aber nicht viel“, findet die siebenjährige Mia und zeigt ihre Schüssel mit vielleicht einem Duzend Erdbeeren. „Na ja, wir sind aber auch erst seit fünf Minuten hier“, beschwichtigt ihre Mutter.

Fachfrau Liane Wempe kann sogar sagen, welche Sorten sie am liebsten isst: „Rumba, die sind schön rund und zuckersüß. Und Malwina, das sind sehr dunkle und späte Erdbeeren.“ Rumba und Malwina – nur zwei von insgesamt sechs Sorten, die der Hof Wempe anbietet. Bei den Himbeeren ist die Auswahl nicht ganz so groß. Aber Tulameen sei „der Mercedes unter den Himbeeren“, verspricht sie.

30 Prozent mehr Einnahmen

Dabei sah es zu Beginn der Saison gar nicht gut aus. Wegen Corona durften die Erntehelfer zunächst nicht einreisen. Hof Wempe bietet nämlich auch Spargel an – und da sei es Anfang April so knapp geworden, dass Wempe sogar überlegt hat, ob sie ihren Urlaub doch nicht nehmen soll. Denn eigentlich arbeitet sie in der Justizvollzugsanstalt. Aber schließlich kamen auch die letzten drei Erntehelfer über die Grenze. „Deswegen richte ich hiermit einen großen Dank an die Kunden“, sagt sie. „Es sind mehr gekommen als sonst – und manche sogar häufiger. Wir hatten 30 Prozent mehr Einnahmen als in den vergangenen Jahren.“ Und auch die Himbeeren kommen eigentlich sehr gut an. „Am Donnerstag haben wir 50 Prozent mehr Himbeeren als Erdbeeren verkauft“, sagt Wempe. Davor sah es allerdings nicht so gut aus, räumt sie ein: „Seit Ende Juni können die Kunden auch Himbeeren pflücken. Aber die ersten Tage war einfach kein Himbeerwetter. Im Regen will niemand gerne Himbeeren pflücken. Zumal sie schneller verderben, wenn sie nass sind.“

Wie lange sich die Kunden noch an den Erd- und Himbeeren bedienen können, kann Mitarbeiterin Ela Schwarz nicht abschätzen. „So lange noch was dran ist, wird geerntet. Zwei Wochen sollten aber mindestens noch drin sein“, vermutet sie.