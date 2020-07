Das neue City-Parkhaus am Stadtwall hat 2019 mehr Verluste eingefahren, als ursprünglich erwartet. Auch wegen zu niedriger Belegungszahlen. (TAMMO ERNST)

Delmenhorst. Die Eigenbetriebe der Stadt haben ihre Jahresabschlusszahlen von 2019 veröffentlicht: 350 000 Euro bekommt die Stadt als Ausschüttung für das vergangene Jahr überwiesen. Eine reelle Dividende angesichts hoher Kosten und vor allem hoher Rückstellungen in Höhe von knapp zwei Millionen Euro. Denn wie sich das laufende Jahr entwickelt und wie der Jahresabschluss angesichts der Corona-Pandemie aussehen wird, vermag noch niemand zu beziffern.

Knapp 42 Millionen Euro hat die städtische Gesellschaftskonstruktion Versorgung und Verkehr Delmenhorst (VVD) in der Bilanz stehen. Unter dieser VVD gruppieren sich die Stadtwerke (SWD), die Abfallwirtschaft (ADG), eine Gesellschaft zum Betrieb des Parkhauses am Stadtwall und eine Beteiligung von 51 Prozent am Busbetreiber Delbus, dessen restliche 49 Prozent durch die Bremer Straßenbahn AG gehalten werden. Weil die Stadtwerke nicht bloß Lieferant von Erdgas und Förderer und Lieferant von Trinkwasser in der Stadt sind, sondern nebenbei auch noch mit der Tochter BAD die Grafttherme betreiben und sich mit dem Oldenburger Energieversorger EWE seit dem vergangenen Jahr das Stromnetz in der Stadt teilen, sind die SWD innerhalb der VVD der größte Akteur und mit einem Jahresergebnis vor Steuern von gut fünfeinhalb Millionen Euro die Hauptstütze innerhalb des VVD-Konzerngebildes.

Neben den Stadtwerken, dessen Umsatz durch die Teilübernahme des Stromnetzes in den nächsten Jahren noch weiter wachsen dürfte, leistet einzig die ADG einen positiven Beitrag zum Konzernergebnis. Knapp 280 000 Euro hat die Müllabfuhr als Überschuss erwirtschaftet. Doch ist auch diese Zahl mit Vorsicht zu genießen, denn die ADG plant in den kommenden Jahren erhebliche Investitionen, die gegenwärtig noch im Stadtrat teils verhärtet diskutiert werden. Der Bau des sogenannten Rückkonsumzentrums an der Steller Straße und der Einsatz neuer Fahrzeuge dürften in den nächsten Jahren Auswirkungen auf das Geschäftsergebnis haben. Die Entwicklung der Entsorgungsgebühren, die durch die Stadt entsprechend der entstehenden Kosten festgelegt werden, könnte also den Weg nach oben antreten.

Es gab Zeiten, da flossen Millionenbeträge in die Stadtkasse. Das war allerdings zu Zeiten, als es noch keine Grafttherme gab und das alte Delfina längst abgeschrieben war. Die Grafttherme ist durch den Brandschaden zu Jahresbeginn und die anschließende Corona-Pandemie gegenwärtig arg gebeutelt, doch davon war im Jahr 2019 noch nichts zu spüren, die Besucherzahlen stiegen und erfreuten die Geschäftsführung. Hingegen war schon im Jahr 2019 zu erkennen, dass der Parkhausneubau nicht auf Anhieb den wirtschaftlichen Erfolg haben wird, den sich einige vorher erhofft hatten. Auch dieses Projekt hat gewaltige Kosten verursacht, die über Abschreibungen und Zinsen wiederum das Ergebnis der VVD schmälern.

Das optisch in der Bevölkerung durchaus divers diskutierte Autosilo auf dem Platz des alten Parkhauses, das wahrlich nur noch ein Schandfleck war, kostet viel Geld. Ursprünglich hatte die Politik dem Neubau auch zugestimmt, weil ihnen vorgerechnet wurde, dass einst die Baukosten eingefahren sein werden und anschließend jedes Jahr ein hübscher Gewinn in den Stadthaushalt wandern würde. Doch nun ist das Parkhaus – obwohl schon kleiner gebaut, als ursprünglich angedacht – bei Weitem nicht ausgelastet, auch wenn die Betreibergesellschaft die genauen Zahlen nicht nennen möchte, so stellt ihre Sprecherin Britta Fengler doch unverblümt fest, dass zwar die Zahlen der Dauerparker durchaus zufriedenstellend seien, die Zahl der Kurzzeitparker allerdings unter den Erwartungen bleiben würden.

Knapp 240 000 Euro Verlust fährt das Parkhaus ein. Auf Nachfrage sagt Fengler: „Das Minus ergibt sich aus einem gegenüber den Erwartungen geringeren Umsatz von rund 71 000 Euro und Kostensteigerungen beim Neubau mit einem höherem Abschreibungsvolumen.“ Der geringere Umsatz ergibt sich aus den tiefen Belegungszahlen. Ob dies auch daran liegen könnte, dass viele, die möglicherweise von engen Parklücken und Auf- und Abfahrten eingeschüchtert sind, wie man es gelegentlich hört, das Parkhaus meiden, weiß auch die Parkhaus-Gesellschaft nicht, doch wäre eine höhere Auslastung nicht nur für die Stadtkasse von Vorteil, sondern auch für die dann von stehenden Autos befreiten Straßen.