In einem Vergewaltigungsprozess hat das Landgericht Oldenburg am Donnerstag ein Urteil gesprochen. (Symbolbild) (Britta Pedersen/DPA)

Oldenburg/Delmenhorst. Drei Verhandlungstage waren angesetzt, und nach den drei Verhandlungstagen wurde am Donnerstag am Landgericht Oldenburg auch das Urteil im Prozess um eine zweifache Vergewaltigung der eigenen Lebensgefährtin, die im Oktober 2018 an zwei aufeinanderfolgenden Tagen geschehen sein soll und im März 2019 zur Anzeige gebracht wurde, gesprochen: Freiheitsstrafe von fünf Jahren plus Übernahme der Prozesskosten durch den Angeklagten.

Zuvor wurde es noch einmal spannend, weil Verteidiger und Staatsanwältin jeweils eine Zeugin vernehmen lassen wollten. Eine ehemalige Nachbarin des damaligen Paares nahm die weite Reise aus Coburg auf sich, wo sie mittlerweile wohnt. In der Vernehmung wurde deutlich, dass sie zu den vorgeworfenen Taten wenig sagen kann, weil sie einst wenig davon mitbekam, wie die Beziehung der beiden funktionierte, wenn niemand sonst zugegen war. „Mir schien, als sei in der Beziehung alles gut, das Verhältnis zwischen den beiden verschlechterte sich erst merkbar, als sie nicht mehr zusammen waren“, sagte sie im Zeugenstand. Den Angeklagten kannte die Zeugin bereits seit der Kindheit, zum Schluss lebten sie im selben Haus und unternahmen gemeinsam viel mit ihren Hunden. In einem Gespräch zwischen der Zeugin und der Geschädigten erwähnte diese einmal beiläufig, sie wolle ihm, also dem Angeklagten, „das Leben zur Hölle machen“, da war die Strafanzeige bereits gestellt.

Eine weitere Zeugin wurde auf kurzfristigen Antrag der Staatsanwältin hin vernommen, eine Freundin des Opfers. Mit dieser habe die Geschädigte im März kurz nach der Anzeige noch restliche Sachen aus der damals gemeinsamen Wohnung geholt. Die Stimmung an jenem Tag muss bei allen Beteiligten äußerst schlecht gewesen sein. Das einstige Liebespaar stritt sich so laut, dass die Nachbarn um Ruhe baten, die Geschädigte schien aufgelöst, wütend und traurig: „Sie hat mir dann erzählt, dass er ihr wehgetan habe“, hieß es aus dem Zeugenstand. Die Zeugin habe daraus einen sexuellen Übergriff geschlussfolgert, deutlich ausgesprochen wurde dieser aber nicht.

Der Verteidiger des Angeklagten hatte anschließend noch den Versuch unternommen, mittels Antrag ein psychologisches Gutachten über die Glaubwürdigkeit der geschädigten und als Nebenklägerin auftretenden Ex-Freundin einzuholen, was den Prozess verlängert hätte. Die Vorsitzende Richterin kündigte eine Beratung der Strafkammer über den Antrag an, erklärte aber, dass der Erfahrung nach ein solcher Antrag wenig Chancen habe. Die Anwältin der Nebenklägerin, Corina Seiter, meinte gegenüber der Presse: „So ein Antrag setzt ein falsches Zeichen, die Opfer von Sexualdelikten sollten nicht eingeschüchtert werden, Strafanzeigen zu erstatten.“ Nach einer einstündigen Pause verkündete die Kammer dann, dass sie sehr wohl von der Glaubwürdigkeit der Nebenklägerin ausginge, die später in der Urteilsbegründung auch noch einmal ausdrücklich gewürdigt wurde. So kam es dann zu den Plädoyers und dem Schlusswort des Angeklagten, die alle unter Ausschluss der Öffentlichkeit gehalten wurden. Danach brauchte das Gericht nur noch eine Viertelstunde, um mit dem Urteil wieder in den Saal zurückzukehren.

Mit dem Urteil einer fünfjährigen Freiheitsstrafe und Übernahme der Prozesskosten hat sich die Strafkammer vollumfänglich dem Antrag der Staatsanwaltschaft angeschlossen. „Wir haben die Nebenklägerin über zwei Stunden lang verhört und waren von den plastischen Schilderungen überzeugt“, sagte die Richterin. So wurde gewürdigt, dass die Geschädigte in der Lage gewesen sei, zwischen den Geschehnissen zu springen, außerdem habe sie durch Gestiken die Tathergänge anschaulich machen können, was die „Realglaubwürdigkeit“ stärke. „Ebenfalls war in den Anhörungen nicht ansatzweise von boshaften Belastungen auszugehen, wir konnten überhaupt kein Motiv finden, dass die Geschädigte sich habe rächen wollen“, führte die Richterin in ihrer Begründung aus. Das lange Zögern zwischen Tat und Strafanzeige von fünf Monaten wurde dem Opfer als „sehr verantwortungsvolles“ Verhalten angerechnet. So habe diese noch auf Einsicht des Angeklagten gehofft, diese Hoffnung aber verloren.

Die verlorene Hoffnung nahm die Richterin dann auch dem Angeklagten übel: „Sie waren gewarnt“, sprach sie den Angeklagten an, denn Jahre zuvor sei Ähnliches bereits vorgekommen, die Schwester des Opfers habe daraufhin vom Täter das Ehrenwort erhalten, sich in Therapie zu begeben. Was nie geschah.