Für den Ausbau der Flensburger Straße favorisieren Anwohner und Verwaltung gleichermaßen eine Variante mit einer fünf Meter breiten Straße. (INGO MOELLERS)

Wenn an diesem Mittwoch, 11. März, der Ausschuss für Gemeindeentwicklung und Umwelt in Hude zusammenkommt, steht unter anderem auch die Sanierung der Flensburger Straße auf der Tagesordnung. Grundsätzlich hatte der Verwaltungsausschuss bereits im Januar 2018 für eine Sanierung der Flensburger Straße gestimmt. Allerdings war noch die Frage offen, wie diese Maßnahme im Detail aussehen soll.

Das Planungsbüro Ingwa hat hierzu zwei Ausbauvarianten erarbeitet, die bereits Mitte Februar den Anliegern auf einer Versammlung vorgestellt worden sind. Die Variante 1 sieht demnach eine Straßenbreite von 4,50 Metern vor, wobei die Fläche ohne Unterbrechungen mit einem einseitigen Gefälle zum Regenwasserkanal gepflastert werden soll. Einen Gehweg gibt es nach dieser Version nicht mehr, sodass die Straße in ihrer ganzen Breite genutzt werden könnte. Darüber hinaus war eine optische Einengung vorgesehen, die die Straßenbreite zu Beginn auf 3,50 Meter reduziert. Bei einer Straßenbreite von 4,50 Metern im weiteren Verlauf könnten sich zwei Fahrzeuge begegnen. Die Kosten für den Ausbau belaufen sich auf rund 159 500 Euro, wie die Verwaltung in ihrer Beratungsvorlage ausführt.

Alternativ hierzu gibt es eine Variante 2 mit einer Straßenbreite von fünf Metern. Der Hochbordstein wird durch eine ebenerdige Rinne ersetzt, welche die Fahrbahn optisch in zwei Bereiche teilt. Bei dieser Straßenbreite ist nach Ausführungen der Planer auch eine Begegnung von Lastkraftwagen und Autos in angemessener Geschwindigkeit möglich. Weiterhin wird die Straße im Wendebereich mit einer kreisrunden Pflasterfläche aufgelockert. Die Investitionen für diese etwas kostengünstigere Variante betragen etwa 152 200 Euro. Ein verkehrsberuhigter Ausbau komme nicht in Frage, weil die dann erforderlichen Parkplätze aufgrund der beengten Verhältnisse nicht realisiert werden könnten.

Die Anlieger haben sich bei der Versammlung nahezu einstimmig für die Variante 2 ausgesprochen. Dennoch befürchten sie offenbar ein Problem mit parkenden Autos auf dem optischen Gehweg, wie es in der Verwaltungsvorlage heißt. Die Ausweisung von Parkbuchten sei aber aufgrund der geringen Breite der Straßenparzelle nicht möglich und in einer Tempo-30-Zone auch nicht vorgesehen. Da es sich bei der Flensburger Straße um eine Stichstraße handele, zumeist nur von den Anliegern genutzt werde, geht die Verwaltung davon aus, dass sich das mögliche Problem erfahrungsgemäß nach einer Eingewöhnungszeit lösen werde. Sollte sich die Situation später doch verschärfen, könne gegebenenfalls ein Halteverbot angeordnet werden.

Für die Umsetzung dieser Maßnahmen stehen der Verwaltung zufolge als Haushaltsrest 165 000 Euro zur Verfügung. Auf Basis der geschätzten Kosten für die Variante 2 seien allerdings 19 800 Euro für die Planungsleistungen zu zahlen. In Summe würden damit nach derzeitigem Stand 7000 Euro für die Umsetzung fehlen, die überplanmäßig zur Verfügung gestellt werden müssten. Dennoch favorisiert auch die Verwaltung in ihrem Beschlussvorschlag, die Flensburger Straße in der vorgestellten Variante 2 zu sanieren.

Option für weiteren Wohnbau

Weiteres Ausschussthema ist eine mögliche Wohnbauflächenentwicklung in Richtung Maibusch. Erforderlich ist hierfür die Änderung des Flächennutzungsplans. Von dem rund 7,5 Hektar großen Flurstück sind bis dato nur 2,5 Hektar im Flächennutzungsplan als Wohnbaufläche beziehungsweise gemischte Baufläche dargestellt, der restliche Teil als landwirtschaftliche Fläche. Das ist das Ergebnis einer 2009 geführten inhaltlichen Diskussion über künftige Bauflächen.

Bereits seinerzeit ist dabei der Hinweis mit aufgenommen worden, dass in dem Plangebiet mit hoher Wahrscheinlichkeit mit weiteren archäologischen Fundstellen (Bodendenkmalen) zu rechnen ist. Sämtliche Erdarbeiten in diesem Bereich bedürfen daher einer denkmalrechtlichen Genehmigung, die verwehrt oder mit Auflagen verbunden werden kann, wie die Verwaltung ausführt. Daher plädiert die Gemeinde dafür, zunächst Kontakt mit dem Niedersächsischen Landesamt für Denkmalpflege (NLD) aufzunehmen. Sollte sich der Verdacht erhärten, müsse frühzeitig eine Prospektion durchgeführt werden, da ansonsten die Planung nicht umgesetzt werden könne. Hierfür rechnet die Verwaltung mit Kosten in sechsstelliger Höhe. Vor der Änderung des Flächennutzungsplans gilt es also zunächst, die Rahmenbedingungen zu prüfen – beziehungsweise was zu veranlassen ist, damit eine entsprechende Erweiterung der Wohnbauflächen ermöglicht wird.



Der Ausschuss für Gemeindeentwicklung und Umwelt tagt an diesem Mittwoch, 11. März, um 16 Uhr im Feuerwehrhaus in Hude. Die Sitzung ist öffentlich.