Auf die Geldbörse in einem Auto hatte es am Mittwoch ein Dieb abgesehen. Wie die Polizei mitteilt, schlug ein bislang unbekannter Täter die Dreiecksscheibe eines auf dem Parkplatz eines Verbrauchermarktes in Delmenhorst geparkten Sprinters ein und entwendete daraus die Geldbörse eines 26-Jährigen. Der Täter nutzte die kurze Abwesenheit des Mannes und begab sich zwischen 15.50 und 15.55 Uhr zu dem Sprinter, der auf dem Parkplatz an der Stedinger Straße nahe der Einmündung Schönemoorer Straße geparkt war. Den Gesamtschaden schätzte die Polizei auf etwa 400 Euro. Zeugen, die Hinweise zu der Tat geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei Delmenhorst unter 0 42 21 / 1 55 90 in Verbindung zu setzen.