In Delmenhorst ist am Sonntagabend ein fünfjähriges Mädchen bei einem Verkehrsunfall schwer verletzt worden. Nach Polizeiangaben war das Mädchen unvermittelt auf die Thüringer Straße gelaufen, um zu ihrer Mutter auf dem gegenüberliegenden Gehweg zu gelangen. Ein herannahender Fahrer eines Pkw konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen und erfasste das Kind. Das Mädchen wurde bei dem Zusammenstoß schwer verletzt, jedoch nicht lebensgefährlich.

Vater sorgt für Tumult

Im Anschluss an den Unfall kam es zu Tumulten. So berichtet die Polizei, dass der zum Unfallort gerufene Vater des Kindes Rettungskräfte aggressiv anging, als diese ihn während der mediznischen Behandlung der Tochter nicht zu ihr lassen wollten. Mehrere Einsatzkräfte der Polizei waren nötig, um den Mann zu bändigen. Da die Beamten nicht ausschließen konnten, dass sich die knapp 30 Schaulustigen solidarisch mit dem Vater zeigen, wurden kurzzeitig mehrere Streifenwagen am Unfallort eingesetzt. (haf)