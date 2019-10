Die Messe Handmade lockte am Wochenende wieder zahlreiche Besucher auf das Nordwolle-Gelände. Zu den Ausstellern zählte auch Ursula Becker (links), die an ihrem Stand verschiedenste Stoffe anbot. (INGO MOELLERS)

Das Nordwolle-Gelände hat am Wochenende seinem Namen alle Ehre gemacht. Denn bei der Handmade-Messe auf dem Gelände der ehemaligen Norddeutschen Wollkämmerei und Kammgarnspinnerei konnten sich die Besucher zwischen Nähmaschinen, Kleidung und Kurzwaren tummeln.

Gabi Tietz etwa bot an ihrem Stand vom Quiltshop Kaleidoskop Patchworkstoffe, Bücher und Anleitungen unter dem Motto „Quilten verbindet“ an. „Die William-Morris-Stoffe aus dem Victoria-and-Albert-Museum in London sind sehr gefragt“, erzählte die Frau aus Werne bei Unna. „Wir arbeiten viel mit antiken Stoffen.“ Auch beim Stand von Grit’s Life ging es ums Quilten, aber genauso um Patchwork. Beide Techniken haben gemeinsam, dass die Decken, aber auch andere Arbeiten, aus zusammengenähten Stoffen bestehen. Wenn so ein Patchwork dann noch mit einer bestimmten Technik bestickt wird, handelt es sich um einen Quilt. Das Unternehmen aus Gerdau bei Uelzen verkauft nicht nur, sondern bietet auch Workshops an.

Ebenfalls aus der Lüneburger Heide stammt das lille Stofhus. Neben Patchwork-, Westfalen- und Bekleidungsstoffen in Ökotex100 bietet das Geschäft von Mara Angelika Dregenuß auch Jerseystoffe, Nähzubehör, -kurse und -maschinen an. Das Quilt-Fachgeschäft Profi aus Nordhessen stellte auf der Handmade Ständer, Kurse und Zubehör zum Hand- und Maschinenquilten vor.

Außer Patchwork und Quilt hatte die Messe auch reine „Stofflichkeiten“ zu bieten. Der Online-Shop von Inge Maria Thurow verkauft Taschenzubehör: Gurtbänder, Verschlüsse und Taschenketten, -griffe und -henkel, aber auch Taschenunikate und Accessoires gibt es dort. Am Stand von Ina Richter und ihrem Bobbel-Bienchen konnten die Besucher Verlaufsgarn kaufen, also Garn, das sanft von einer Farbe in die andere übergleitet.

Ina „Perl-Ina“ Waßer präsentierte an ihrem Stand Perlen aus aller Welt. Dort fiel vor allem ihr Mitarbeiter Ralf Woelling auf, der als „Ralf Mann mit Hut“ bekannt ist. An seinem Zylinder konnte man sich einfach nicht sattsehen: Seine Chefin hatte ihn unter anderem mit Schlüsseln, einer Pfauenfeder und vielen Zahnrädern verziert. Sprich: Woelling hatte die Steam-Punk-Szene für sich entdeckt und verkaufte dort auch mit Uhrmacher-Lupen und anderen Steam-Punk-Zierrat dekorierte Schweißerbrillen. „Die schwarzen Taschenuhren sind jetzt schon alle futsch“, sagte Woelling ohne Bedauern. „Die gehen einfach am besten – neben den Perlen. Die Steam-Punk-Szene in Delmenhorst ist noch sehr klein. Aber es kommen viele Kunden aus Oldenburg, die sich freuen, dass sie nicht extra nach Bremen oder Osnabrück fahren müssen.“

Andere Anbieter kamen aus Sachsen-Anhalt, Bremen und Hamburg und sogar aus der Tschechischen Republik und aus Belgien. Aus dem niederländischen Diepenheim reiste Wim Oldemenger mit seinen Knutsel Engeltje (Bastelengelchen) an. Seit einem halben Jahr gehört Kreativpapier zu seinem Sortiment. Wegen seiner Stabilität, Optik und Haptik nennt er es auch veganes Leder. Es besteht zu 60 Prozent aus Zellulose und ansonsten aus Farbpigmenten und Latex, lässt sich waschen, schneiden, bügeln und mit der Nähmaschine bearbeiten. „Am besten läuft bei mir aber diese Stanze, mit der man nieten kann – die ist sogar schon ausverkauft“, sagte Oldemenger und nietete Papier- und Moosgummiblumen auf Kärtchen und kleine Briefumschläge.

„Hier bekomme ich Stoffe, die ich sonst nirgends kriege“, begründete eine Besucherin ihr Interesse an der Handmade. Dann griff sich die 62-Jährige ans Ohr: „Diesen Ohrring zum Anklemmen habe ich mir vor vier oder fünf Jahren hier gekauft und ich trage ihn bis heute fast jeden Tag.“

Denn die Produkte müssen nicht immer aus Stoff sein oder zusammen mit Stoff bearbeitet werden. Sabrina Hoppmann verkaufte selbst gestaltete Ohrringe mit passenden, lustigen Sprüchen. „Am beliebtesten sind die Ohrringe auf denen auf dem einem ‚Da rein‘ und auf dem anderen ‚Da raus‘ steht“, sagte die Inhaberin von Amorie. Als Oldenburgerin verkauft sie aber auch Schmuck, auf dem einfach nur „Moin“ steht.

Nähr-Stoffe gehören zum Sortiment von Astarte. Die Manufaktur aus dem münsterländischen Ostbevern verkauft Nüsse und Saaten, die die Mitarbeiter zusammen mit Akazienhonig und Guérande-Meersalz verarbeiten. „Diese naturbelassenen, gerösteten Nüssen sollten im Glas aufbewahrt werden“, erklärte Thomas Groos. „Dann bleiben sie länger frisch.“ Seiner Frau Christine Groos gehört das Unternehmen. „Auch unsere Brotaufstriche sind naturbelassen, also quasi Bioprodukte“, ergänzte sie.