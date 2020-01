Wenn sich das Leben dem Ende neigt, bieten Sterbebegleiter oftmals Halt. (Oliver Berg/DPA)

Delmenhorst. Ein letztes Mal den Sonnenaufgang draußen betrachten, noch mal ein paar Sachen shoppen gehen oder einfach nicht alleine sein – wenn sich das Leben dem Ende nähert, gibt es oftmals noch etwas, was man noch mal machen möchte. Das kann ein letzter Wunsch sein oder einfach nur der Wille, die letzten Wochen, Monate oder auch Jahre noch so angenehm wie möglich zu gestalten. Dabei helfen seit inzwischen 25 Jahren die ehrenamtlichen Begleiter vom Hospizdienst in Delmenhorst.

Über 40 Ehrenamtliche hat der Verein inzwischen, die im vergangenen Jahr allein rund 50 Betreuungen von schwerstkranken und sterbenden Menschen geleistet haben. Weil die Nachfrage nach dem Angebot inzwischen so groß geworden ist, hat der Verein mit Beginn des neuen Jahres auch noch eine weitere Koordinatorin eingestellt. Monika Eberhardt, Martina Meinken und Nadine Behrmann kümmern sich nun zu dritt um die Aufgabe der Vermittlung. Denn nicht jeder Sterbebegleiter passt zu jedem. Und wer menschlich gut harmonieren wird, können die Koordinatorinnen inzwischen gut einschätzen.

Spezifikation geplant

Für die Zukunft hat sich der Verein auch vorgenommen, noch spezifischer zu begleiten. „Wir möchten noch situationsbedingter arbeiten“, erklärt Jürgen Schurig, der sich den Vereinsvorsitz mit Ilse Grüttner teilt. Insbesondere mehr jüngere Begleiter wollen die Verantwortlichen des Hospizdienstes noch für ihre Arbeit gewinnen. Und nach wie vor fehlt es in den eigenen Reihen auch an männlichen Sterbebegleitern, ein Großteil der Ehrenamtlichen ist weiblich. „Männer und Frauen trauern einfach anders“, erzählt Schurig. Auch Sterbebegleiter, die sich auf Suizidfälle spezialisieren, will der Verein künftig ausbilden.

Begleiter speziell für Familien sollen noch in diesem Jahr vom Verein eingesetzt werden. Anfang dieses Jahres absolvieren zwei Ehrenamtliche dafür eine spezielle Schulung, zusätzlich zu der 80-stündigen Grundausbildung, die ohnehin jeder Begleiter machen muss. „Begleiter, die in eine Familie mit Kindern kommen, müssen das gesamte Umfeld mit betrachten“, erklärt Schurig, und Martina Meinken ergänzt: „Das haben wir Gott sei Dank nicht so oft, weil das für uns alle auch immer sehr belastend ist.“ Bei Familien mit Kindern geht es nicht nur darum, den Sterbenden zu begleiten und die Angehörigen zu entlasten, sondern auch darum, diese im Blick zu haben. Wenn der Begleiter etwa feststellt, dass es noch anderen Bedarf gibt, etwa an einer psychologischen Betreuung, kann er entsprechend vermitteln.

Deswegen ist auch die Netzwerkarbeit mit anderen Einrichtungen in der Stadt ein wichtiger Punkt für den Hospizdienst. Neben dem Palliativstützpunkt arbeitet der Hospizdienst, der nebenbei gemerkt nur ambulant tätig ist, auch mit dem Laurentius-Hospiz in Falkenburg und der Palliativstation im Josef-Hospital Delmenhorst.

So erfolgreich wie momentan war die Arbeit des Vereins aber nicht immer. „Als ich vor zehn Jahren zum Hospizdienst gekommen bin, lag der Verein am Boden“, erzählt Klaus Gardemann, der für die Gelder im Verein zuständig ist. Damals habe der Hospizdienst nur noch eine Hand von Ehrenamtlichen gehabt und finanziell sah es auch nicht besonders gut aus. Das Geld ist aber auch heute noch immer ein Problem beim Verein. Denn zum Großteil ist der Hospizdienst dabei auf Spenden angewiesen.

Während die Ausbildung der Sterbebegleiter zwar von den Krankenkassen ermöglicht wird, müssen alle zusätzlichen Angebote wie etwa die offene Trauergruppe, die regelmäßig vom Verein angeboten wird, mit eigenen Mitteln gestemmt werden. Und die Spenden sind rar gesät. „Eine Frau spendet uns jeden Monat zehn Euro und eine andere Person 100 Euro. Das ist wirklich sehr rührend“, erzählt Gardemann. Letztlich seien es aber die einzigen festen Spenden, die der Verein bekomme.

Wichtig ist den Mitgliedern des Hospizdienstes, dass es bei ihrer Arbeit nicht um das Sterben oder den Tod geht – auch wenn dieser unmittelbar in der Nähe scheint. „Wir begleiten das Leben davor“, erklärt Martina Meinken. Und dabei gehe es meistens auch darum, dieses so lebenswert wie möglich zu gestalten. Die Begleitung kann einfach nur daraus bestehen, für jemanden da zu sein, damit dieser nicht alleine ist. Oder der Ehrenamtliche führt gute Gespräche mit dem Sterbenden. Oft geht es aber auch darum, noch einen letzten Wunsch zu erfüllen. Wenn es geht, ermöglichen die Sterbebegleiter diesen sogar selbst. Und natürlich soll die Sterbebegleitung auch immer ein Stück weit die Angehörigen entlasten: Den Ehepartner, der dann vielleicht ohne schlechtes Gewissen doch mal eben einkaufen oder zum Arzt gehen kann, weil er weiß, dass jemand da ist, der sich um alles kümmert. „Sterben und Tod ist ein Thema, mit dem die meisten Menschen nur ungern zu tun haben“, erklärt Schurig. Deswegen würden auch viele vor der Arbeit des Hospizdienstes erst mal zurückschrecken. Um diese Hemmungen weiter abzubauen, will sich der Verein nun zu seinem 25-jährigen Bestehen auch noch einmal der Öffentlichkeit bei einer großen Jubiläumsveranstaltung vorstellen und über seine Arbeit informieren.

Zur Sache

25 Jahre Hospizdienst

Das Jubiläumsfest findet am Sonnabend, 25. Januar, in der Markthalle statt. In der Zeit von 10 bis 12.30 Uhr gibt es dort verschiedene Info-Stände der Netzwerkpartner des Hospizdienstes zu entdecken. Außerdem sind Podiumsgespräche über Hospiz- und Palliativarbeit geplant. Neben einem Arzt und einem Pastor wird sich daran auch ein Angehöriger beteiligen, wie Schurig ankündigt. Die Moderation übernimmt Markus Weise. Für Musik sorgt an dem Tag der Gospelchor der St.-Stephanus-Gemeinde sowie die Trommelgruppe Kuku aus Delmenhorst und Bremen. Es soll eine kleine Trauerecke geben, und die Gruppe Delmestones bietet die Möglichkeit, im Gedenken an Verstorbene Steine zu bemalen. Außerdem wird Sabine Jünemann mit einem Büchertisch zum Thema vertreten sein. Der Eintritt ist frei.