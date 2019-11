Gang durch Brutalismus-Kulisse: Oberbürgermeister Axel Jahnz, Landesvater Stephan Weil und der Abgeordnete Deniz Kurku (v. l.). (Möllers)

Der Tisch, an den der Ministerpräsident gesetzt wurde, stand unter einem sehr passenden Motto: „Ankommen im Wollepark“. Es war schließlich der erste Besuch von Stephan Weil in dem Quartier, das sogar die Landespolitik in Wallungen versetzte. Und als Weil dann nach einem kleinen Spaziergang vom Süden in den Norden des Viertels im Nachbarschaftszentrum Platz nahm, einen Becher Kaffee trank, ein Stück selbst gebackenen Kuchen aß und begann, mit Wollepark-Bewohnern zu plaudern, da kam er ganz buchstäblich selber an.

Nun ist der Wollepark das, was man in allen größeren Städten kennt. Im wahrsten Sinne des Wortes ein Ankommensstadtteil, vor allem für Menschen mit ausländischen Wurzeln, allerdings nicht im Sinne von Pionier-Quartier. Und der Wollepark ist, zumindest in der öffentlichen Wahrnehmung vieler Delmenhorster, Auffangbecken für die, die ganz unten angekommen sind. Was beides irgendwie die Frage aufwerfen sollte, welche Leitidee von Willkommenskultur dahintersteckt, Neuankömmlinge in solchen Betonburgen einzukasernieren.

„Brutalismus nennt man diesen Baustil“, erzählte Weil, als er mit Oberbürgermeister Axel Jahnz und dem SPD-Landtagsabgeordneten Deniz Kurku für die Kameras der Fernsehsender vor einem dieser Betonbrecher posierte. Brutalismus also, ein Begriff, den Weil auch erst lernen musste. Aber es ist ein Wort, das alles aussagt, es braucht keine Erläuterung mehr, keine Fußnote. Diese Häuser haben nichts Verspieltes, nichts Liebliches, nichts Umarmendes. Aber sie waren auch einmal ein Ideal, in den 60er-, in den 70er-Jahren waren sie das Nonplusultra der Städteplanung. Heute sind sie ein Problem, das hat man erkannt. Es fließt sehr viel Steuergeld in solche Quartiere, um sie zu entproblematisieren.

Stephan Weil sagt: „Wir haben es hier mit einer Form der Stadtreparatur zu tun.“ Wobei Delmenhorst weniger mit reparieren als mit wegwerfen und neu anschaffen beschäftigt ist: Am Wollepark 1 bis 5 plus Parkdeck, Westfalenstraße 8 plus Kiosk – abgerissen; Am Wollepark 13 und 14 werden nächstes Jahr abgebrochen, bei den beiden Blöcken daneben, Am Wollepark 11 und 12, ist es wohl nur noch eine Frage der Zeit, bis sie weichen müssen. Repariert wird also im Weil‘schen Sinne nicht die Substanz, sondern die Struktur, die aus dem Lot geraten ist. Was viele Millionen Euro kostet. „Aber wenn es nach mir geht, kann es mit der Städtebauförderung gern noch lange so weitergehen“, erklärte Weil.

Ein ganz wesentliches Werkzeug für Kommunen, um in Zukunft schneller und effizienter reparieren zu können, wird derzeit in Hannover geschmiedet. Das sogenannte Wohnraumschutzgesetz ist nicht ganz unwesentlich in Delmenhorst angeschoben worden, ziemlich genau an der Stelle, an der Weil, Jahnz, Kurku und Co. ihren kleinen Spaziergang durch den Wollepark begannen: vor den Häusern Am Wollepark 11 und 12. Die meisten der rund 50 Eigentümer der 80 Wohnungen in den beiden Häusern haben dafür gesorgt, dass Delmenhorst deutschlandweit in den Nachrichten auftauchte. Sie haben ihre Wohnungen nicht nur jahrelang nicht saniert, sondern die Menschen teilweise auch in unwürdigen Verhältnissen leben lassen, schlicht weil viel zu viele Menschen in eine Wohnung gepfercht wurden.

Der Tropfen, der das Fass zum Überlaufen brachte, war, dass viele dieser Vermieter keine Nebenkosten abführten, um Gas und Wasser zu bezahlen. Deswegen stellte die Stadtwerkegruppe die Versorgung im Frühling beziehungsweise Sommer 2017 ein. Monatelang mussten die Menschen ihr Wasser von einem Hydranten an der Straße abzapfen und in ihre Wohnung schleppen, denn der Fahrstuhl war schon lange defekt und wurde nie repariert. Am 1. November 2017 schließlich räumte die Stadt das Gebäude, ließ es verriegeln. Aus der Sanierung, die dem neuen Sprecher der Eigentümergemeinschaft vorschwebte, wird definitiv nichts mehr. Jetzt lautet die Frage, was zuerst passiert: Willigen die Besitzer ein, der Stadt die beiden Gebäude zum Verkehrswert zu verkaufen? Oder legt die Stadt eine Abrissverfügung über die Immobilien?

Wie auch immer: An diesem Beispiel zeigte sich, wie wenig Befugnisse eine Kommune hat, selbst wenn Hausbesitzer ihre Pflichten massiv vernachlässigen und sich wenig bis gar nicht um ihren Besitz und die Menschen, die darin leben, kümmern. Es war eben auch dieser Fall aus dem Wollepark, der die Gesetzesinitiative überhaupt entscheidend voran brachte; das Wohnraumschutzgesetz wird also auch in gewisser Weise eine Lex Delmenhorst sein. Aktuell befindet sich das Gesetz in der Verbandsabstimmung, Anfang kommenden Jahres soll der Landtag darüber beraten, Weil rechnet damit, dass es im zweiten Quartal 2020 in Kraft treten könnte. Nicht nur Delmenhorst kann dieses Gesetz dringend gebrauchen. „Und wir werden es dann auch nutzen“, kündigte Oberbürgermeister Axel Jahnz an. Er meinte damit nicht nur den Wollepark, sondern auch die anderen Stadtteile, in denen es kriselt und schwierig ist: Düsternort, Deichhorst, Hasport.

Mit dem Gesetz verbunden ist natürlich die Hoffnung, dass es Vermieter zukünftig stärker diszipliniert und sie vernünftige Wohnverhältnisse von sich aus schaffen. Damit wäre in den Problem-Quartieren schon viel gewonnen. Denn auch das zeigt der Wollepark ganz exemplarisch: Es kann ja funktionieren. Die Häuser Am Wollepark 6 bis 10, also in direkter Nachbarschaft der Problem-Blöcke, sehen gepflegt aus. Dort leben die Menschen gern. Trotz der farbig angestrichenen Fassaden sind auch diese Gebäude Brutalismus-Denkmäler, aber sie sind nicht heruntergekommen. Und im Nordteil des Wolleparks hat es sich auch der Konzern Grand City Property zur Aufgabe gemacht, die von ihm vor fünf Jahren gekauften Häuser wieder bewohnbarer zu machen und zu vermieten. Was wohl gelingt.

Jahnz ist übrigens auch ein Verfechter von Abrissbirnen-und-Spatenstich-Politik, wie er sagte. „Die Menschen im Quartier wollen einfach etwas sehen.“ So habe allein das Durchgreifen der Stadt in vielen Bereichen die Stimmung bei den Bewohnern, die eine ordentliche Nachbarschaft wollen, für Erleichterung gesorgt. Vor allem hilft es auch, die Menschen für ihre eigene Nachbarschaft wieder zu begeistern, sie zu ermuntern, ihr Quartier mitzugestalten. Und wenn an der Westfalenstraße die neue Kindertagesstätte kommt, wenn an der Stedinger Straße neu gebaut wird, wenn der Park im Herzen des Viertels attraktiver wird, „dann wird in den Wollepark neues Leben einkehren, dann wird ein neues Kapitel beginnen“, sagte Weil. Denn dann ist es in Zukunft auch schon ein ganz anderes Ankommen, wenn man den Wollepark betritt.