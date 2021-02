Nach 13 Jahren in Wildeshausen hat sich Susanne Klein entschieden, noch einmal eine neue Herausforderung anzunehmen und leitet nun die Grundschule Petermoor. (Vasil Dinev)

13 Jahre ist es inzwischen her, dass Susanne Klein nach Wildeshausen ging, um dort an einer privaten Montessori-Schule zu unterrichten. "Das Konzept hat mich überzeugt", sagt sie heute. Für sie sei interessant, den Blick für das Kind zu haben und es in seiner Selbstständigkeit zu fördern. Nach acht Jahren Schulleitung in Wildeshausen hatte Susanne Klein jedoch „Lust auf eine neue Herausforderung", versichert sie. Gleichzeitig sei es ihr Wunsch zu zeigen, dass das Montessori-Konzept auch an öffentlichen Schulen umsetzbar sei. Und genau das versucht sie nun in Bassum. Seit Anfang Februar ist sie die neue Schulleiterin der Grundschule Petermoor in Bassum mit der Außenstelle in Nordwohlde – und hat damit die Nachfolge von Doris Meyer-Toms angetreten.

Eine ganz Unbekannte war sie nicht. Immerhin hatte sie vorher schon etwas mehr als ein halbes Jahr in Nordwohlde in der Grundschule als Lehrerin gearbeitet. "Es war kein harter Einstieg", sagt Klein und schmunzelt. Und auch die ersten Wochen als Schulleiterin waren wie Schule ist: „Lebendig und vielfältig", berichtet sie.

Schon allein das Wetter und der damit verbundene Schnee haben ihren Start ein wenig turbulenter gemacht. Ansonsten standen bei Klein vor allem Mitarbeitergespräche an, denn „ich möchte wissen, wie die Schule funktioniert und wie die Atmosphäre hier ist“, erzählt Klein, die derzeit Mathe und Musik unterrichtet. Eigentlich hat sie Deutsch, Religion und Musik studiert, aber als Schulleiterin übernimmt man häufig das, was gerade gebraucht wird. Und durch Fortbildungen sind Lehrer dazu berechtigt, Fächer zu unterrichten, die sie nicht studiert haben.

Das tat sie übrigens in Hildesheim. Dort absolvierte sie ihr Studium, ehe es für das Referendariat an die Grundschule Mittelstraße nach Bassum ging. „Den Ort kannte ich vorher gar nicht“, erinnert sie sich. Während ihrer Ausbildung Ende der 1980er-Jahre wohnte sie in Ringmar und Döhren. „Und dann sind wir hier geblieben“, sagt sie. Ihr Mann ist ebenfalls Lehrer, mittlerweile wohnen sie in Twistringen.

Ein lebendiger Ort

Für Klein stand ihre Berufswahl eigentlich nie zur Debatte. „Ich bin gern zur Schule gegangen. Das war eine Dorfschule, kleiner als in Nordwohlde“, erzählt sie. Das hätte ihr gut gefallen, da „die Schule ein lebendiger Ort und gutes Lernen möglich war“. Nach ihrem Abitur legte sie ein Freies Soziales Jahr in einer Schule ein, die Kinder mit einer körperlichen Einschränkung besuchen und Unterstützung brauchen. Bevor es zurück nach Bassum ging, war sie acht Jahre Lehrerin in Twistringen, ehe es sie vor 13 Jahren Richtung Wildeshausen zog, wo sie zunächst als Lehrerin arbeitete und dann acht Jahre als Schulleiterin. Auch wenn sie Wildeshausen den Rücken gekehrt hat, so ist Klein von dem Konzept der Montessori-Schule nach wie vor überzeugt. Dabei sei Kreativität wichtig, um für jedes Kind einen Weg zu finden.

Klingt fast zu schön, um wahr zu sein. Gerade an staatlichen Schulen ist das Problem häufig, dass die Lehrpläne und die zusätzlichen Aufgaben keine starke individuelle Betreuung zulassen. „Wir müssen uns gegenseitig stärken, das nicht aus dem Blick zu verlieren. Ich habe oft erlebt, dass das funktioniert“, betont Klein. Immerhin sei sie seit mehr als 30 Jahren Lehrerin, da komme der Optimismus mit der Erfahrung. Beim ersten Blick auf die Angebote der Grundschule in Bassum und Nordwohlde muss Susanne Klein feststellen: Das Feld ist gut bestellt. „Es gibt hier schon eine Menge“, nennt sie das Waldklassenzimmer oder die Tatsache, dass die Schule eine Umweltschule ist, als Beispiele. „Das Team ist sehr engagiert und hat schon viel auf den Weg gebracht“, findet sie.

Das Wichtigste für Susanne Klein ist, „die Schule zu einem lebenswerten Ort zu machen“. Dazu gehört es unter anderem auch, die Projekte, Veranstaltungen, Ausflüge wieder aufzunehmen, was derzeit wegen der Corona-Pandemie natürlich nicht möglich ist. „Wir mussten schon so viel Schönes ausfallen lassen“, bedauert die Lehrerin. Außer Karneval. Der wurde jüngst – wie auch an anderen Schulen – ein wenig gefeiert. Derzeit wird überlegt, etwa die Projektwoche auf eine andere Weise zu gestalten. Dasselbe gilt für die Informationsabende mit den Eltern. „Wir werden Wege finden“, ist sie zuversichtlich. Im Moment stehe man in Kontakt mit den Kindertagesstätten. Man muss halt nur den richtigen Weg finden.