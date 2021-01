Der Steinkauz könnte einer von 24 Vogelarten sein, die es im Online-Quiz des Fuhrenkamp-Schutzvereins zu erraten gilt. Initiiert hat die Aktion der pensionierte Biologielehrer und Kreisnaturschutzbeauftragte Max Hunger. (Max Hunger)

„Neue Besen kehren gut“, sagt der Volksmund. Ein Beispiel, dass auch ältere Semester noch gut funktionieren, liefert der pensionierte Biologielehrer und Kreisnaturschutzbeauftragte Max Hunger aus Großenkneten, der seit ein paar Tagen das Homepageteam des Fuhrenkamp-Schutzvereins Ganderkesee verstärkt. Jetzt hat Hunger in Zusammenarbeit mit dem FSV-Vorstand ein Online-Vogelquiz erarbeitet.

Die Idee, in Corona-Zeiten den Menschen die Natur ins Wohnzimmer zu bringen, beschäftigt den Hobbyornithologen und -fotografen schon länger. Eine Möglichkeit setzt er jetzt in die Tat um. Zunächst findet ab Montag, 25. Januar, ein Warmup ohne Wettbewerb statt. Eine Woche lang wird täglich ein Vogelbild mit zwei Begriffen auf der Homepage eingestellt, die zusammen mit einem Hinweiswort den Betrachter einer Lösung näher bringen sollen. Ab Montag, 1. Februar, wird es dann „ernst“: Auf der Homepage www.fuhrenkamp-schutzverein.de erscheint dann täglich spätestens um 9 Uhr das Foto eines heimischen Vogels, den es zu erraten gilt. Wer nach drei Wochen die meisten richtigen Lösungen einsendet, bekommt als Preis seinen Lieblingsvogel (aus den 24 Veröffentlichungen) auf Leinwand (60x40 Zentimeter). Die ersten fünf Plätze werden prämiert. „Die Auswahl der Fotos folgt dem pädagogischen Prinzip ‚Vom Leichten zum Schweren‘“, erläutert Hunger. „Eine Woche Warmup ohne Druck, dann zwei Wochen Fotos mit dezenten Hinweisen.“ Irgendwann gibt es keine Wahlmöglichkeit mehr: „Zum Teil werden die Vögel auch aus verschiedenen Perspektiven, etwa von hinten, beim Baden, im Flug, gezeigt, wo die Bestimmung schwieriger ist“, sagt der Hobbyfotograf. Die Auflösung mit einer Kurzbiografie der Vogelart gibt es jeweils am Folgetag.

„Vögel lassen sich zwar mit Futter anlocken, sind aber schnell wieder im Gebüsch verschwunden, sodass eine genaue Bestimmung sich schwierig gestaltet. Die Vögel auf der Homepage bleiben bis zu 24 Stunden regungslos sitzen“, scherzt der Initiator, „da kann man in aller Ruhe Bestimmungsbücher aufschlagen und vergleichen, Onkel Google oder den Opa fragen.“ Und weil die richtige Lösung am nächsten Tag verraten und auch noch über den Vogel informiert werde, gebe es bei dieser Art der Vogelbestimmung auch noch einen schönen Lerneffekt, ist Vogelfreund Max Hunger von der Nachhaltigkeit der Aktion überzeugt. Auch FSV-Vorsitzender Michael Müller freut sich über die Initiative seines langjährigen Mitglieds und erhofft sich – quasi nebenbei – zusätzliche Unterstützung der Vereinsarbeit für Umwelt und Natur in seiner direkten Nachbarschaft.

Mitmachen kann jeder. Die Lösung sollten Teilnehmer per E-Mail an m.hunger@fuhrenkamp-schutzverein.de senden. Einsendeschluss ist jeweils am Tag der Veröffentlichung um 23.59 Uhr. Die Gewinner werden rechtzeitig bekannt gegeben.