Funda Gür wurde am Sonnabend mit 89 Prozent der Stimmen einer SPD-Wahlkreiskonferenz zur Oberbürgermeisterinnenkandidatin gekürt. (INGO MÖLLERS)

Mit 47 Ja- und sechs Gegenstimmen nominierte am Sonnabend eine Wahlkreiskonferenz der Delmenhorster SPD die Hamburgerin Funda Gür zu ihrer Kandidatin für das Oberbürgermeisteramt. Sie sei gekommen, um zu bleiben, sagte die 50-Jährige bei ihrer Vorstellungsrede.

Bevor Funda Gür ans Mikrofon gebeten wurde, lauschte der Parteitag Grußworten des amtierenden Oberbürgermeisters, des Landtagsabgeordneten und der Bundestagsabgeordneten. Axel Jahnz erklärte, dass der Januar vergangenen Jahres der richtige Zeitpunkt für ihn gewesen sei, auf eine erneute Kandidatur zu verzichten. Wer ihm im Rathaus folge, stehe vor großen Herausforderungen, der Acker sei aber schon bestellt. Nicht nur die Veränderungen in der Innenstadt, auch den vom Land mit 150 Millionen Euro bezuschussten Neubau des Krankenhauses zählt Jahnz zu den historischen Chancen und als Aufgabe seiner Nachfolge.

Deniz Kurku brachte auf den Punkt, was viele seit Bekanntwerden der Kandidatur Funda Gürs im vergangenen September denken: „Eine Kandidatin von außen?“ Er als ein „Delmenhorster Jung'“ habe sich gefragt, ob das wohl gut gehe. Bis er Funda Gür zum ersten Mal gesprochen habe. Sie bringe alles mit, was eine gute Kandidatin auszeichne: „Format, Kompetenz und eine ursozialdemokratische Geschichte.“

Susanne Mittag betonte, dass der Wahlkampf nun beginnen könne. Über ihr Mandat in Berlin könne sie Delmenhorst Unterstützung geben, Fördergelder einzuwerben. Das gelte vor allem für die Bereiche Klimaschutz und Digitalisierung.

Gür unterstrich, dass sie für Delmenhorst großes Potenzial, nicht nur als Wohnstandort, sondern auch für die Gewerbeansiedlung sehe. Auch wenn die Flächen für neue Unternehmen knapp seien. „Wir müssen über neue Formen nachdenken, es gibt woanders Beispiele für Gewerbehöfe in Stapelbauweise, wir sollten uns für Delmenhorst den Bau einer Meistermeile für das Handwerk auf mehreren Etagen überlegen.“ Dadurch seien auch faire Mietpreise möglich, und als Chance gerade für junge Menschen könnten Arbeits- und Ausbildungsplätze geschaffen werden. Gür will Visionen entwickeln und dabei alle Menschen mitnehmen. Gleichzeitig warnte sie vor uneinlösbaren Wahlversprechen. „Corona wird die öffentlichen Haushalte in den nächsten Jahren nachhaltig belasten.“ Sie wolle für eine verlässliche und seriöse Politik einstehen.

Bildung als Herzensthema

Es müsse unbedingt noch mehr für die Schulen geleistet werden, so umriss Funda Gür einen Schwerpunkt ihrer Vorhabenliste: „Längst nicht alle haben einen PC zu Hause, und am Smartphone kann man keinen Aufsatz schreiben.“ Aufgabe der Politik sei es, die Rahmenbedingungen für gute Bildung zu verbessern. „Dafür brenne ich, das ist mein Herzensthema“, sagte die Mutter zweier Zwillinge, ihre 24-jährigen Töchter Misah und Azra hatten Funda Gür zu ihrem Auftritt vor dem Parteitag in den Festsaal der Syrisch-Orthodoxen Kirche St. Johannes begleitet.