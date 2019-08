Der Balance-Bereich des Barfußpfades, bei dem die Besucher unter anderem über zwei Holzstege mit unterschiedlichen Höhen laufen können, war bei der Eröffnung der neuen Graft-Attraktion am Montag bei den Kindern besonders beliebt. (fotos: Janina Rahn)

Delmenhorst. Der Anfang ist entspannt. Große, helle Natursteinplatten liegen auf dem Weg, die sich angenehm kühl unter den Füßen anfühlen. Selbst für Menschen, die sonst nicht viel barfuß unterwegs sind, dürfte das ein Schmeichler sein. Es ist sicher taktisch klug, direkt am Anfang auf bequem zu setzen. So angenehm ist aber nicht jeder Untergrund im neuen Barfußpfad, der an diesem Montag in der Delmenhorster Graftanlage feierlich eröffnet worden ist. Es ist gut voll in dem Bereich der neuen Attraktion, alle wollen sie direkt austesten und schauen, was der Barfußpfad so kann.

Dabei können die Besucher viele verschiedene Untergründe erkunden. „Wir haben versucht, ein relativ breites Spektrum hinzubekommen“, erzählt Jan Demey, Landschaftsarchitekt und als Planer zuständig für das Projekt im städtischen Fachbereich Stadtgrün, Planung und Neubau. Abgesehen von dem schmeichelnden Naturstein gibt es auch Schotter, der teilweise etwas piekst unter den Füßen. Und dann kommt man auch noch in einen Bereich, in dem dunkelblaue Glasscherben liegen. Ob das sicher ist? Die Hemmung ist da schon etwas größer, aber nach dem ersten, vorsichtigen Tritt auf das Glas wird klar, dass die Angst umsonst war. Das Glas ist natürlich geschliffen, man kann bedenkenlos darüber laufen. Auch, wenn es sicherlich nicht der angenehmste Untergrund in dem Pfad ist.

Viele verschiedene Untergründe wie Glas, Steine, Rindenmulch aber auch Holz oder Kiesel können bei dem Barfußpfad erlaufen werden. (Janina Rahn)

Deutlich schöner fühlt sich das Holz an, das glatt und warm ist und dessen Maserung man vielleicht noch ein wenig erspüren kann. Bei der Auswahl der Materialien haben die Verantwortlich vor allem versucht, möglichst Dinge zu verwenden, die ohnehin schon vorhanden waren. Dafür wurde beim Baubetriebshof der Bestand durchforstet. „Wir wurden beim Sortieren sehr gut von den Mitarbeitern unterstützt “, erzählt Demey, der sich freut, dass bei der Ausbeute auch sehr hochwertige Materialien dabei waren. Und das Ergebnis kann sich sehen lassen. Ältere Gesteinsarten wie Granit oder Sandstein und Kalk treffen im Barfußpfad auf lose Materialien wie Holz, Rindenmulch oder Sand. Selbst Keramiksteine sind dort zu finden. Wichtig bei der Auswahl war dann vor allem, dass die Materialien im öffentlichen Raum auch relativ leicht zu pflegen sind. „Im Privatbereich kann man da sicherlich noch ganz andere Sachen machen“, sagt Demey.

Im hinteren Teil der Anlage gibt es dann auch noch einen Bereich, in dem sich die Gäste in Balance üben können. Auf einem Seil hangeln sie sich rechts und links gestützt am Geländer entlang oder begehen die beiden Holzbalken mit unterschiedlichen Höhen. Vor allem für die Kinder, die größtenteils völlig mühelos über die verschiedenen Untergründe des Barfußpfads gelaufen sind, sind die Balance-Geräte besonders interessant. Wie schnell schafft man es wohl rüber, ohne zu fallen? Das muss gleich ausgetestet werden.

„Wir haben viele verschiedene Aspekte des Fühlen und Sehens zusammengebracht“, zeigt sich Demey mit dem Ergebnis zufrieden. Dabei habe man auch darauf geachtet, dass dennoch alles zusammenpasst, damit das Ganze „als Parkbild auch stimmig ist“. Die Wege der Anlage waren übrigens schon vorher da, allerdings noch nicht mit verschiedenen Materialien ausgearbeitet. „Das war früher eine Freilichtbühne, von der man in die Landschaft gucken konnte“, erzählt der Landschaftsarchitekt. Allerdings war der Bereich damals auch noch nicht so stark bewachsen, inzwischen reicht die Sicht nicht mehr so weit, dass sich eine solche Bühne lohnen würde.

Verzögerte Realisierung

Dass die Realisierung des Barfußpfades erst jetzt erfolgte, obwohl der Rat diesen bereits Ende 2016 beschlossen hatte, lag unter anderem daran, dass witterungsbedingte Verzögerungen beim Bau aufgetreten waren. „Wir hatten im Winter Probleme mit der Nässe, weil der Boden in dem Bereich sehr torfig ist“, erklärt Demey. Aber auch bevor es mit den Arbeiten überhaupt losgegangen war, hatte es Verzögerungen gegeben: So war eine erste Ausschreibung des Projektes erfolglos verlaufen. 98 000 Euro wurden für das Projekt bereitgestellt, die Firmen wollten aber teils 150 Prozent mehr Geld, als vorgesehen war. „Der Markt ist überhitzt“, sagt Demey. Es folgte eine neue Ausschreibung in reduzierter Form, sodass der Auftrag schließlich 2018 vergeben werden konnte. „Weitere Pflanzungen etwa haben wir in der neuen Ausschreibung rausgelassen“, erklärt der Planer. Die sollen aber nichtsdestotrotz noch irgendwann folgen. Und auch der Bauzaun, der am Montag das Areal noch umschlossen hat, soll nun in den kommenden Tagen verschwinden. Dann wird der neue Barfußpfad, der in der Nähe des Kinderspielplatzes zu finden ist, auch von mehreren Seiten für Besucher zugänglich sein.