Bei einem Verkehrsunfall in Delmenhorst ist eine Fußgängerin schwer verletzt worden. Die 51-Jährige sei vermutlich bei Rot über eine Ampel gegangen, sagte ein Polizeisprecher am Dienstag. Ein 47 Jahre alter Autofahrer erfasste die Frau. Sie wurde am Montag mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht. (dpa)