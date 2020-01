Die Frau wurde in eine umliegende Klinik eingeliefert. (Symbolbild) (Andreas Gebert)

Eine 40-jährige Frau ist am Mittwochmorgen bei einem Unfall in Delmenhorst lebensgefährlich verletzt worden. Wie die Polizei mitteilt, wollte die Fußgängerin gegen 06:45 Uhr die Düsternortstraße überqueren. Dabei sei sie unvermittelt auf die Fahrbahn getreten, sodass ein stadteinwärts fahrender 48-Jähriger die Kollision nicht mehr habe verhindern können. Die Frau wurde in eine umliegende Klinik eingeliefert. Zur Spurensicherung musste ein Teil der Straße für zwei Stunden gesperrt werden. Am Wagen des Fahrers entstand ein Sachschaden von etwa 2000 Euro. Die Polizei bittet Zeugen des Unfalls, sich unter der Telefonnummer (04221) 15590 zu melden.