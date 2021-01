Leichte Verletzungen hat sich am Montag eine 25-jährige Fußgängerin bei einem Verkehrsunfall in Wardenburg zugezogen. Wie die Polizei mitteilt, fuhr gegen 7.15 Uhr ein 63-jähriger Mann aus dem Landkreis Ammerland mit seinem Auto auf der Friedrichstraße in Richtung Oldenburger Straße. An der Einmündung zur Oldenburger Straße übersah der Mann eine 25-jährige Fußgängerin aus Wardenburg, die die Friedrichstraße überquerte. Die junge Frau stürzte durch den Aufprall zu Boden und verletzte sich leicht. Ein Rettungswagen war vor Ort nicht erforderlich. Es entstand kein Sachschaden. Gegen den 63-jährigen Autofahrer wurden ein Strafverfahren wegen fahrlässiger Körperverletzung und ein Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet.