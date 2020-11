Der Gehweg an der Schierbroker Straße ist viel zu schmal, um Kindern einen sicheren Schulweg zu ermöglichen. Das soll sich nach dem Willen der Verwaltung bald ändern. (Ingo Möllers)

Anwohner aus dem Wohngebiet Am Randgraben in Hoykenkamp beklagen bereits seit geraumer Zeit einen gefährlichen Schulweg für ihre Kinder. Weil der Fußweg an der Nordseite der Schierbroker Straße viel zu schmal ist, müssten diese die viel befahrene Straße zweimal queren, um zur Grundschule in Heide zu gelangen – was nicht nur im Winter und bei Dunkelheit ein Problem darstelle. Hatte die Verwaltung im September dort noch keinen Handlungsbedarf gesehen, so ist die Gemeinde inzwischen bereit, insgesamt rund 200 000 Euro für breitere Gehwege und für eine Umgestaltung der Einmündung zum Schulweg in die Hand zu nehmen, um die Situation dort zu verbessern. Die Notwendigkeit einer Querungshilfe – also einer Ampel oder einer Mittelinsel –, die die Eltern und einige Fraktionen ursprünglich gefordert hatten, sehen die Experten im Rathaus aber nach wie vor nicht.

Im September hatte der Ausschuss für Straßen und Verkehr die Verwaltung beauftragt zu prüfen, ob sich der Gehweg an der Schierbroker Straße zwischen den Straßen Am Remel und Schulweg nicht verbreitern ließe. So sehe die Niedersächsische Landesbehörde für Straßenbau und Verkehr inzwischen die Möglichkeit, die Fahrbahn und den Linksabbiegerstreifen in Richtung der Straße Auf dem Hohenborn so einzuengen, dass die Gehwege um einen Meter verbreitert werden können. „Dies wiederum eröffnet die Möglichkeit, den Gehweg von seiner bislang zu geringen Breite (circa 1,5 Meter, fehlender Sicherheitsstreifen) auf eine annähernd regelkonforme Gesamtbreite von etwa 2,5 Metern zu verbreitern“, heißt es in der Vorlage für die Sitzung des Ausschusses für Straßen und Verkehr an diesem Mittwoch (Beginn um 18 Uhr im Rathaus).

Dafür rechnet die Verwaltung mit Kosten in Höhe von rund 120 000 Euro. Der „relativ große bauliche Aufwand“ sei damit zu erklären, dass neben den Veränderungen der Fahrbahnmarkierung die Gehwegverbreiterung auch den Umbau von Hochborden und Entwässerungsrinnen erfordere. Da die Niedersächsische Landesbehörde für Straßenbau und Verkehr die Schierbroker Straße in diesem Bereich ohnehin gerade saniert, will sich die Verwaltung dafür einsetzen, dass die neuen Fahrbahnmarkierungen im Anschluss an die Bauarbeiten von vornherein so aufgebracht werden, dass sie die Verbreiterung des Fußwegs schon berücksichtigen.

Zusätzlichen Handlungsbedarf erkennt die Bauverwaltung beim Einmündungsbereich Schulweg/ Schierbroker Straße. Um eine sichere Querung für Schulkinder zu ermöglichen, seien weitere 80 000 Euro erforderlich. Ob und in welcher Art und Weise die Kreuzung umgestaltet werden könne, müsse im Vorfeld allerdings noch mit der Landesbehörde im Detail geklärt werden.

Wo soll Ampel hin?

Ein weiteres Thema im Bereich der Schulwegsicherheit, das die Fraktionen am Mittwoch beraten, ist die Errichtung einer Fußgängerampel an der Bahnhofstraße in Schierbrok, die insbesondere die FDP-Fraktion vehement fordert. Die Frage ist nur: Wo genau?. Die Verwaltung hat in ihrer Sitzungsvorlage insgesamt vier Standorte geprüft – und zwar östlich der Einmündung Trendelbuscher Weg/ Forstweg, im genannten Kreuzungsbereich sowie östlich und westlich des Buswendeplatzes. Im Ergebnis favorisiert sie den Standort östlich des Wendeplatzes. Dieser Punkt sei für Kinder von allen Punkten gut erreichbar, außerdem würden sich die Laufwege nicht erhöhen. Zwar gingen an der Nordseite der Bahnhofstraße durch den Bau eines Gehwegs etwa fünf Parkplätze verloren, dafür aber keiner an der Südseite.

Für die FDP-Fraktion kommt als sinnvoller Standort dagegen einzig die Kreuzung Forstweg/ Bahnhofstraße/ Trendelbuscher Weg infrage, wie die Fraktion in einem ergänzenden Antrag zum Haushalt 2021 noch einmal bekräftigt. Für sie ist der Bau eines Fußwegs zwischen Bremer Weg und Forstweg, der eine Einengung der Bahnhofstraße bedeuten und das Vorhaben gegenüber dem Haushaltsansatz von 160 000 Euro noch einmal um 70 000 Euro teurer machen würde, verzichtbar. „Hier parken die Eltern, die ihre Kinder in die Kita oder zur Schule bringen, der Begegnungsverkehr von Autos und Bussen wird erschwert, einige Parkbuchten müssten entfallen, und die Haltestelle der Schulbusse befindet sich neben der Fahrbahn“, zählt Fraktionschefin Marion Daniel gleich mehrere Argumente auf. Die Ampel müsse unverzüglich und ohne Rücksicht auf einen neuen Gehweg errichtet werden.

Das Problem ist allerdings, dass nach Einschätzung der Verwaltung die Straßenbaubehörde und der Landkreis Oldenburg dieser Lösung nicht zustimmen würden, da sie nicht den Richtlinien entspreche. Für eine Querung im Kreuzungsbereich sei eine Fußgängerampel nicht ausreichend, sondern es müsste eine komplette Ampelanlage mit vier Masten errichtet werden, heißt es in der Vorlage. Dies würde nicht nur umfangreiche bauliche Umgestaltungen bedeuten, für eine solche Anlage bestehe aus verkehrsrechtlicher Sicht auch keine Notwendigkeit.