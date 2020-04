Am 7. Mai wird vor dem Landgericht Oldenburg weiter über eine angeklagte Vegewaltigung in Delmenhorst verhandelt. (Symbolbild) (David/Wolfgang Ebener/DPA)

Oldenburg/Delmenhorst. Fast eine Dekade war ein Paar zusammen, dessen Beziehungsende nun gerichtlich aufgearbeitet werden muss, weil die junge Frau ihrem Ex-Partner vorwirft, sie vergewaltigt zu haben. Beide sind Delmenhorster und lebten zum Schluss in einer gemeinsamen Wohnung, doch ob die Beziehung beiden gut tat, darüber muss nun eine vierköpfige Strafkammer am Landgericht Oldenburg befinden.

Die Beziehung begann, da waren beide noch Teenager. Außenstehenden erschienen die beiden als „normales“ Paar, wie ein ehemaliger Freund der beiden als Zeuge zu Protokoll gab. Doch im Inneren mussten sich Spannungen aufgetan haben. Bereits einmal trennte sich das Paar – sie hatte sogar schon einen neuen Partner –, doch beide kamen wieder zusammen und zogen dann auch in eine gemeinsame Wohnung.

Im Oktober 2018 machten sich die beiden abends auf den Weg nach Bremen – der Freimarkt auf der Bürgerweide war das Ziel. Am Morgen nach der langen Nacht soll der Angeklagte etwas getan haben, was ihn nun möglicherweise für Jahre ins Gefängnis bringen könnte. Beide lagen wohl am Morgen noch im Bett, als der Angeklagte anal in seine damalige Partnerin eindrang, wogegen sich das mutmaßliche Opfer nur durch Körpergestiken, nicht aber verbal gewehrt habe. Die Polizistin, die nach Eingang der Anzeige im März 2019 ermittelte, berichtete, dass die junge Frau aus Liebe Dinge über sich ergehen ließ, die sie nach ihrer Aussage bei der Polizei hätte aushalten müssen und dies dann auch aushalten wollte. Im Laufe des nächsten Tages kam es wieder zu einem Übergriff. Das war für die Schwester des mutmaßlichen Opfers zu viel. Gemeinsam mit einem Freund fuhr sie zur Wohnung. Zunächst widerwillig sei ihre Schwester ins Auto gestiegen und vor ihrem Freund geflohen, sagte die Schwester aus.

Die Schwester des Opfers hatte schon Jahre vorher ihre Zweifel am Glück der Beziehung. So erzählte sie vor Gericht, dass es bereits 2011 oder 2012 (so genau wollte sich niemand mehr erinnern können) zu nur bedingt einvernehmlichen sexuellen Handlungen gekommen sei. „Er hat mir versprochen, es nie wieder zu tun. Ich wollte darauf seinen Handschlag“, gab sie zu Protokoll. Dass Verhältnis zwischen ihr und dem damaligen Freund ihrer Schwester konnte daraufhin nicht mehr glücklich werden, man vertrug sich, verstand einander aber nicht gut, sagte sie heute aus. Was genau damals vorgefallen war, kam bisher nicht ans Licht. Aber mehrfach redeten die beiden Schwestern über eine Therapie, die der Angeklagte hätte beginnen sollen, was er aber dem Vernehmen nach nie tat.

Ein ehemals gemeinsamer Freund des Paares sagte im Zeugenstand, dass er bloß noch mit der Nebenklägerin sporadischen Kontakt halten würde. Zu seinem ehemals besten Freund – dem Angeklagten – sei der Kontakt abgebrochen, die Freundschaft beendet. Doch vor einem guten Jahr lebten sie noch kurzzeitig in einer Wohnung. Der Freund suchte für einen Übergang ein Zimmer. Der Angeklagte hatte nach dem Auszug seiner Freundin Platz. So kamen sich beide räumlich näher und vertrauten sich einander mehr an. So berichtete der Zeuge, dass sich der Angeklagte eines abends recht aufgelöst gezeigt habe und meinte, er habe „Scheiße gebaut“. Weshalb, wollte der Freund wissen, der anschließend nach eigener Aussage den Rat gab, eine Therapie zu beginnen.

Der mutmaßliche Täter habe eine Vorliebe für Gewaltpornografie, sagten beide Schwestern gegenüber der Polizei. Was dies nun mit der Tat zu tun habe, wird das Gericht am dritten Verhandlungstag, der für den 7. Mai angesetzt ist, ermitteln müssen. Rechtsanwalt Bernd Idselis fordert weiterhin einen Freispruch und stellte mittels Antrag die Glaubwürdigkeit einiger Beweismittel in Frage.