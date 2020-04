Die Ankündigung von Ganderkesees Bürgermeisterin Alice Gerken, 2021 nicht für eine weitere Amtszeit zu kandidieren, hat in der Politik ein großes Echo ausgelöst. (INGO MÖLLERS)

Ganderkesee. Der angekündigte Rückzug von Ganderkesees Bürgermeisterin Alice Gerken, die am Freitag erklärt hatte, nach der Kommunalwahl 2021 nicht für eine weitere Amtszeit zur Verfügung zu stehen, hat auch in den Fraktionen des Gemeinderats ein großes Echo ausgelöst. Wenig überraschend bedauern die meisten politischen Vertreter die Entscheidung der 56-Jährigen.

Von „großer Trauer“ spricht die FDP-Fraktionsvorsitzende Marion Daniel. „Es hat mich zwar nicht wirklich überrascht, aber man hofft ja immer, dass es noch anders kommt“, erklärt sie und bescheinigt der Rathauschefin ein großes Talent, bei wichtigen Entscheidungen alle einzubeziehen, sodass sich niemand zurückgesetzt fühle. „Die gute Diskussionskultur, die wir in Ganderkesee haben, liegt ganz entscheidend an der Bürgermeisterin“, betont Daniel. Alice Gerken sei in der Bevölkerung sowie in der Verwaltung und bei den Fraktionen gleichermaßen beliebt. In diesem Zusammenhang erinnert die FDP-Politikerin auch daran, dass sie zu denjenigen gehört habe, die die frühere Fachdienstleiterin im Schulamt seinerzeit für höhere Aufgaben empfohlen habe: „Das war rückblickend eine richtig gute Idee, und ich hoffe, dass es uns bei der nun anstehenden Kandidatensuche gelingt, eine ähnlich gute Entscheidung zu treffen.“

„Es kommt für mich nicht überraschend, dass jetzt langsam mal eine Entscheidung fallen musste“, kommentiert CDU-Fraktionschef Ralf Wessel. Er respektiere den persönlichen Entschluss und habe große Anerkennung für die Bürgermeisterin. „Alice Gerken geht die Dinge immer unaufgeregt und ausgleichend an. Sie hat wirklich eine tolle Arbeit geleistet“, erklärt er. Dies gelte nicht nur für die Gemeindeebene, sondern auch in ihren Ämtern beim Kommunalverbund oder beim Städte- und Gemeindebund. Gleichzeitig bedauert Wessel, dass das Duo mit dem neu gewählten Ersten Gemeinderat Matthias Meyer nun nicht mehr von Dauer sein wird: „Es wäre ein Traum gewesen, in dieser Konstellation noch eine Wahlperiode weiterzumachen.“ Dennoch sei die gemeinsame Zeit ja noch nicht vorbei: „Erst einmal wartet auf Alice Gerken noch die große Herausforderung, die Gemeinde durch die schwere Zeit der Corona-Krise zu führen“, sieht Wessel in den nächsten Wochen und Monaten viel Arbeit auf Politik und Verwaltung zukommen.

„Ich respektiere und akzeptiere die Entscheidung, aber ich bedauere sie ausdrücklich“, kommentiert Arnold Hansen, Fraktionschef der Freien Wähler, die Entwicklung. Auch er hebt besonders Gerkens diplomatisches Geschick hervor: „Sie hat eine persönliche Gabe, unterschiedliche Meinungen zusammenzuführen, um auch in schwierigen Fällen stabile Mehrheiten zu erreichen.“ Damit würden sich andere Kommunen in der Region deutlich schwerer tun.

Überrascht zeigt sich der SPD-Fraktionsvorsitzende Ulf Moritz. „Bei der Art, wie sie ihren Job wahrgenommen hat, war immer der Tenor: Das macht mir Spaß“, erklärt er. Und diesen Eindruck habe sie auch noch in den Gesprächen vermittelt, als es um seine Berufung zum SPD-Fraktionsvorsitzenden gegangen sei. „Ich wusste zwar davon, dass sie sich Gedanken um eine neuerliche Kandidatur macht, aber die Nachricht hat mich dann doch erschrocken“, schildert Carsten Jesußek, Fraktionsvorsitzender der UWG seine Gefühlslage. Gleichzeitig sei der Wunsch nach mehr Freizeit verständlich. „Was einen Nachfolger angeht, habe ich auch schon eine Idee, aber die behalte ich zurzeit noch für mich“, sagt Jesußek.

Nach dem Geschmack von Volker Schulz-Berendt, Fraktionsvorsitzender von Bündnis 90/Die Grünen, war Alice Gerken „zu sehr Hauptverwaltungsbeamte und zu wenig Bürgermeisterin“. Er persönlich hätte sich gewünscht, dass die Rathauschefin mehr gestaltet und mehr Modelle für die Zukunft auf den Weg gebracht hätte. Für ihn hat auch die Suche nach einem Nachfolger bereits begonnen: „Wir werden auf jeden Fall jemanden aufstellen, der auch Chancen hat, die Wahl zu gewinnen, gegebenenfalls auch mit Partnern“, kündigt er an. Bei der Kommunalwahl 2014 hatten die Grünen mit Jens Gause einen eigenen Kandidaten ins Rennen geschickt. „Er hat zwar einen Achtungserfolg erzielt, aber dass er gewinnen würde, war von vornherein illusorisch“, sagt Schulz-Berendt. Dies solle sich bei der nächsten Wahl ändern.