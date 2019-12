Wenn das Laurentius Hospiz im kommenden Jahr eine größere Wohnküche erhält, wird die Einrichtung für einige Monate schließen. (Möllers)

Die Wohnküche des Laurentius-Hospizes ist die unumstrittene „Kommunikationszentrale“ der Falkenburger Einrichtung. Hier sitzen Gäste, Mitarbeiter und Angehörige zusammen, um sich auszutauschen – ein kleiner „Marktplatz“ im Hospiz-Alltag. Doch die existierende Wohnküche ist längst zu klein geworden, um allen Gästen Platz zu bieten. Vor etwa einem Jahr ist bei den Verantwortlichen deshalb der Wunsch aufgekommen, den entsprechenden Bereich um eine Art Wintergarten zu erweitern.

Doch eine größere Wohnküche kostet Geld. Die Mission-Lebenshaus gGmbH, die das Laurentius Hospiz betreibt, kalkuliert für das Projekt Kosten in Höhe von rund 120 000 Euro. Im Laufe des Jahres konnte ein Team um Geschäftsführerin Irene Müller knapp 40 000 Euro an Spenden akquirieren, sodass sich die Verantwortlichen nun entschieden haben, die Wohnküche im kommenden Jahr zu realisieren. „Wir rechnen damit, dass die Bauarbeiten Ende April/Anfang Mai starten können und auf jeden Fall bis Ende des Jahres abgeschlossen sein werden“, erklärt Manfred Eckhoff, engagierter Öffentlichkeitsarbeiter für das Laurentius-Hospiz.

Die Maßnahme wird jedoch so aufwendig sein, dass das Haus für die Dauer der Arbeiten geschlossen werden müsse, kündigt Eckhoff an. „Da ist mit so viel Lärm und Staub zu rechnen, dass man den Bau im Sinne unserer Gäste nicht guten Gewissens bei laufendem Betrieb erledigen kann“, sagt er. Wobei er versichert, dass es während der Bauphase für Gäste sowie für Angehörige und Zugehörige keine Einschränkungen in der Betreuungsqualität geben werde.

Ausweichquartier gesucht

Allerdings werden sich alle Beteiligten für den Zeitraum von einigen Monaten auf ein Ausweichquartier einstellen müssen. Wo das sein wird, steht zurzeit allerdings noch nicht fest. „Irene Müller, Geschäftsführerin der Mission-Lebenshaus gGmbH, führt diesbezüglich gerade Gespräche, aber wir sind noch nicht so weit, dass wir ein Ergebnis verkünden könnten“, erklärt Eckhoff. Angestrebt sei, geeignete Räumlichkeiten möglichst in der Nähe zu finden. Ob dies vielleicht sogar auf dem Gelände des Dorfparks Falkenburg möglich sei oder ob letztlich eine anderweitige Lösung gefunden wird, vermochte er am Freitag noch nicht zu beantworten.

Auch Ganderkesees Bürgermeisterin Alice Gerken hat für das Projekt – gemeinsam mit rund 175 anderen Freizeitsportlern – übrigens bereits die Laufschuhe geschnürt. Beim Spendenlauf am 29. Juni, bei dem allein 22 000 Euro für die Wohnküche gesammelt wurden, ist sie acht Runden um den Falkensteinsee gelaufen. Weitere Unterstützung zur Finanzierung leisteten etwa ein Benefizkonzert der Gruppe Liederfolk sowie weitere Aktionen.

Ganz aktuell findet sich das Projekt Wohnküche auch auf der regionalen Crowdfunding-Plattform der Volksbank Delmenhorst-Schierbrok. Das Prinzip: Die Bank verdoppelt jede Spende, die dort eingeht – bis zu einem Wert von 100 Euro. Ziel ist es, auf diese Weise noch einmal mindestens 5000 Euro zu sammeln. Gelingt dies nicht, müsste die Aktion rückabgewickelt werden – was aber bislang noch mit keinem Projekt passiert ist, dass die Volksbank auf dieser Plattform angeboten hat. „Über die Hälfte der Summe ist schon geschafft“, berichtet Eckhoff. Und noch haben potenzielle Spender bis zum 3. Februar Zeit, sich zu beteiligen.

„Der Weg in die Wohnküche zum gemeinsamen Frühstück ist für viele Gäste ein alltägliches und immer wieder Freude bringendes Erlebnis. Die am Esstisch entstehende Kommunikation stärkt das soziale Leben und sorgt für eine lebenswerte letzte Zeit. Wir wünschen uns eine Erweiterung des Wohn- und Essbereiches, damit alle Gäste sowie Zu- und Angehörige genügend Platz haben und die Ehrenamtlichen ohne Probleme etwas Schönes für die Gäste zaubern können“, wirbt Lisa Garling, die sich bei der Mission-Lebenshaus gGmbH um die Spenden kümmert.

Auch Manfred Eckhoff hofft auf weitere Unterstützung: „Jeden Euro, der an Spenden reinkommt, müssen wir nicht finanzieren“, betont er. Weitere Informationen zum Projekt gibt es online unter der Adresse www.delmenhorst.viele-schaffen-mehr.de.