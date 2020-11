Frank L. Giesen darf seine Galerie im November nicht öffnen. (MöLLERS)

Die Ausstellung ist eingerichtet, alles ist vorbereitet – nur sehen wird sie vorerst keiner. Entgegen einer Meldung von diesem Mittwoch darf die Galerie am Stall in Hude am Sonntag, 15. November, ihre neue Ausstellung „Chinesischer Garten“ nicht eröffnen. Darüber hat der Landkreis Oldenburg den Galeristen Frank L. Giesen telefonisch informiert. „Das ist für mich völlig unverständlich. Denn überall in Deutschland haben private Galerien geöffnet“, sagt Giesen im Gespräch mit unserer Zeitung. Wenn keine Veranstaltungen geplant sind, seien Galerien wie der Einzelhandel zu behandeln.

„Auf eine Vernissage hätten wir verzichtet“, betont der Galerist. Anstelle einer Vernissage sollte es an diesem Sonntag um 14, 15, 16 und 17 Uhr Führungen für maximal vier Besucher nach vorheriger Anmeldung und gemäß der geltenden Hygienevorschriften geben. Nun ist jedoch erst einmal alles abgesagt. „Sollte sich das Leben ab Dezember wieder etwas normalisieren, werden wir die Ausstellung doch noch zeigen, allerdings verkürzt“, sagt Giesen. Die Ausstellung mit Tuschezeichnungen von Miro Zahra länger laufen zu lassen, sei keine Option. „Im Januar ist schon die nächste Ausstellung geplant“, erklärt der Galerist.

Nach eigenen Angaben ist Frank L. Giesen mit vielen Kollegen deutschlandweit in Kontakt. Dabei habe er erfahren, dass überall Ausstellungen aufgemacht werden oder weiter laufen. „Das ist offenbar das Pech, wenn man im falschen Landkreis lebt“, zeigt sich Giesen verärgert über die Entscheidung des Landkreises Oldenburg. Als Begründung habe dieser auf den Pandemie-Erlass verwiesen. Auf Nachfrage bestätigte das Ordnungsamt diese Entscheidung. Wie ein Mitarbeiter erläuterte, handle es sich bei Galerien steuerrechtlich zwar um Einzelhandel, konkret um Kunsthandel, die Niedersächsische Verordnung sei jedoch in diesem Punkt sehr klar. In Paragraf 10, Absatz 1, Nummer 4 wird ein Betriebsverbot für „Theater, Opernhäuser, Konzerthäuser, Kulturzentren, Museen, Ausstellungen, Galerien, Bibliotheken, Büchereien und ähnliche Einrichtungen, unabhängig von der jeweiligen Trägerschaft und den Eigentumsverhältnissen“ ausgesprochen. Wie dies in anderen Landkreisen oder Kommunen gehandhabt wird, konnte der Mitarbeiter des Ordnungsamts nicht beurteilen. Allerdings betonte er: „Es gibt hier keine Ausnahmebestätigung.“

Hätte Frank L. Giesen seine Galerie nur etwa 15 Kilometer entfernt, nämlich in der Stadt Oldenburg, hätte er seine Ausstellung womöglich wie geplant eröffnen können. So wie etwa die Oldenburger Galerie Lake. So ist es zumindest auf der Internetseite zu lesen. Dort schreibt Ralf Lake: „Liebe Kunstfreunde, die Galerie Lake bleibt während des Lockdowns im November wie gewohnt für Sie geöffnet. Wir freuen uns auf Ihren Besuch unter Einhaltung der Hygienemaßnahmen und Abstandsregeln.“

Auch die Wildeshauser Galerie Berlinicke wollte am Freitag, 13. November, ihre neue Ausstellung mit Werken von Siemen Dijkstra starten. Laut des Ordnungsamts dürfe das aber auch in Wildeshausen nicht passieren. Dessen schien sich die Inhaberin Maria Berlinicke zumindest bis Mitte dieser Woche nicht bewusst zu sein. Auf Nachfrage bestätigte sie, dass die Ausstellung eröffnet wird – ohne Vernissage. Genau wie Frank L. Giesen ging sie davon aus: "Wir sind ein Geschäft und firmieren auch als solches." Für diesen Freitag seien bereits Anmeldungen zum Ausstellungsbesuch eingegangen. Berlinicke fürchtet, wenn die Galerie wieder schließt, „dass man dann vielleicht aus dem Blickfeld der Leute gerät."