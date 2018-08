Bei einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen zwei 25-jährigen Männern in einem Mehrfamilienhaus an der Urneburger Straße in Ganderkesee ist am Freitagmittag einer der Beteiligten erheblich verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, war um kurz nach 13 Uhr ein 25-jähriger Mann mit blutenden Wunden auf der Rettungswache der Malteser in Ganderkesee erschienen. Dort habe er angegeben, dass ihm die Verletzungen durch Stiche mit einem unbekannten Gegenstand zugefügt worden seien. Sein Kontrahent sei nach der Auseinandersetzung vom Tatort geflüchtet. Die Polizei leitete daraufhin eine sofortige Fahndung ein und suchte mit einem Großaufgebot nach dem tatverdächtigen Mann. Dieser kehrte etwa 45 Minuten später zum Tatort an der Urneburger Straße zurück, wo ihn die Beamten bereits erwarteten und erst einmal festnahmen.

Die Verletzungen des Opfers waren so schwer, dass der Mann mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht werden musste. Die Ermittler stuften die Blessuren aber als "nicht lebensbedrohlich" ein. Inzwischen hat die Polizei weitere Ermittlungen gegen den dringend tatverdächtigen 25-Jährigen aufgenommen. Weitere Details zu dem Vorfall wollten die Beamten am Freitag nicht bekannt geben.