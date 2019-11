Der Verleger Florian Isensee und der Buchhändler Gustav Förster (von links) haben den neuen Ganderkesee-Bildband vorgestellt. (INGO MÖLLERS)

Ganderkesee. Alle Jahre wieder – kommt der Ganderkesee-Bildband. Am Montag hat Gustav Förster, Inhaber der Gandekeseer Buchhandlung Förster, den neuen Bildband mit dem Titel „Ganderkesee – facettenreich, inspirierend, tatkräftig“ vorgestellt. Neun Jahre hat es bis zur neuen Ausgabe gedauert; der letzte Bildband erschien 2010 zum 1150-Jahre-Jubiläum der Gemeinde.

„Es war an der Zeit, den Bildband zu überarbeiten und zu aktualisieren. In unserer Gemeinde hat sich in diesen Jahren doch so einiges getan“, erläutert Förster. Der Ortskern habe sich verändert, neue Kindergärten seien eröffnet worden, das Berufsförderungswerk Weser-Ems habe neu gebaut.

Auch für die mittlerweile dritte Ausgabe habe er keine Fördergelder erhalten, betont der Buchhändler, alleine durch eine Subskription – einem Vorabverkaufsverfahren – habe er den Druck finanziert. 450 Stück habe Förster im Vorfeld verkaufen können, zum Beispiel an die Volksbank Delmenhorst-Schierbrok oder das Maschinenbauunternehmen Atlas. Wie auch bei der Ausgabe von 2010 beträgt die Auflage diesmal 1500 Exemplare. Auf 48 Seiten ist laut Förster die gesamte Gemeinde mit ihren vielfältigen Landschaften und Naturdenkmalen zwischen Marsch und Moor im Norden und Geest im Süden mit ihren zwei Grundzentren und den vielen Bauerschaften rund ums Jahr in ausführlicher Form abgebildet.

95 Prozent der Fotos habe er selber gemacht, sagt der Buchhändler, nur in Einzelfällen stammen die Bilder von anderen Fotografen, so etwa die Aufnahme vom Fallschirmsprung beim regionalen Verkehrflugplatz „Atlas Airfield“. „Manche Bilder habe ich auch aus dem Fundus der Vorauflagen übernommen“, sagt Förster.

Ursprünglich hatte er auch die Idee eines Fotowettbewerbs, bei der die Öffentlichkeit die Möglichkeit gehabt hätte, eigene Fotos für den Bildband einzureichen. Umgesetzt hat Förster diese Vorhaben allerdings nicht: „Ich wollte keinen Runden Tisch aufmachen mit Diskussionen, welches Bild in das Buch reinkommt und welches nicht“, erklärt der Buchhändler.

Eine Neuerung hat der Bildband ebenfalls zu bieten: Auf einigen Seiten sind QR-Codes abgedruckt, über die man zu weiterführenden Informationen im Internet gelangt, so etwa bei der Gaukirche St. Cyprian und Cornelius und der historisch weit über die Gemeindegrenzen hinaus bedeutenden Arp-Schnitger-Orgel – bei letzterer leitet der QR-Code beispielsweise auf eine Website mit einem kurzen Orgelkonzert.

QR-Codes statt CD-ROM

Bereits bei alten Ausgabe hatte Förster überlegt, eine CD-ROM mit zusätzlichen digitalen Inhalten beizulegen, diese Möglichkeit aber als zu aufwendig verworfen. Umso mehr freut er sich nun, mit den QR-Codes eine einfache und benutzerfreundliche Lösung gefunden zu haben. Überhaupt seien im Laufe der Jahre viele Dinge bei der Bildband-Erstellung einfacher geworden. So seien die Bilder des ersten Bands zur Jahrtausendwende noch komplett analog fotografiert worden, erinnert der Buchhändler sich. „Damals mussten alle Bilder erst noch gerastert werden“, sagt er. Mittlerweile habe ihm die digitale Fotografie die Arbeit deutlich erleichtert. Auf der anderen Seite sei es heute schwieriger geworden, Menschen zu fotografieren. Grund dafür sei die Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO), nach der die Verbreitung und öffentliche Schaustellung nur zulässig ist, wenn die Abgebildeten ihre Einwilligung gegeben haben.

Mit dem neuen Bildband ist Förster sehr zufrieden. „Fast bis zum letzten Tag haben wir noch ergänzt und geändert, neu aufgenommen, manchmal auch verworfen“, berichtet Förster über den stressreichen Endspurt. Ob irgendwann mit einer weiteren Ausgabe zu rechnen sei? Dies sei genauso schwierig zu beantworten wie die Frage, wie lange er noch seinen Buchladen betreiben wolle. In zehn Jahren sei er 81, gibt er zu bedenken, um gleich hinzuzufügen: „Lust auf einen neuen Bildband hätte ich dann wahrscheinlich schon noch.“



Der Bildband „Ganderkesee – facettenreich, inspirierend, tatkräftig“ ist im Oldenburger Isensee-Verlag erschienen und kostet 15,80 Euro. Er ist ab sofort überall dort, wo es Bücher gibt, zu erhalten.