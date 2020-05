Die alarmierten Wehren aus Ganderkesee, Bookholzberg und Delmenhorst waren an dem Einsatz beteiligt. (BRITTA PEDERSEN/DPA)

Ein aufmerksamer Nachbar hat am Freitagnachmittag gegen 15.40 Uhr Qualm an einer Gebäudeseite eines Zweifamilienhauses am Fahrer Weg bemerkt.

Zwei Personen befanden sich zu dem Zeitpunkt in der anderen Gebäudehälfte. Das Feuer griff auf das Flachdach der linken Haushälfte über. Durch den Einsatz der Feuerwehren aus Ganderkesee, Bookholzberg und Delmenhorst konnte ein Übertreten auf die rechte Haushälfte verhindert werden.

Der Schaden beträgt circa 300 000 Euro. Die Ermittlungen zur Brandursache laufen, teilt die Polizei mit.