Die neue Majestätenriege des Ganderkeseer Faschings mit den Ehrendamen Cora Kwasny und Liza-Marie Bosse, Prinzessin Lea I. (Rautenhaus), Prinz Timo II. (Hüneke), den Ehrendamen Neele Woltjen und Jule Petershagen (von links) sowie dem Kinderprinzenpaar Zoë I. (Struck) und Tjorben I. (Ahrens, vorn). (Ingo Möllers)

Prinz Timo II. (Hüneke) und Prinzessin Lea I. (Rautenhaus) führen die Ganderkeseer Narren als Prinzenpaar durch die 69. Faschingssaison. Ihnen zur Seite stehen die vier Ehrendamen Cora Kwasny, Liza-Marie Bosse, Neele Woltjen und Jule Petershagen sowie das Kinderprinzenpaar Tjorben I. (Ahrens) und Zoë I. (Struck). GGV-Präsident Uwe Meyer proklamierte die neuen Majestäten am Montagabend unter dem Jubel der Faschingsfamilie beim Auftaktabend im Haus Adelheide.

In einer Zeit der zunehmenden Unsicherheiten bildet der Ganderkeseer Fasching nach wie vor eine Säule der Verlässlichkeit: Und so sprach GGV-Präsident Uwe Meyer am Vormittag pünktlich um 11.11 Uhr in der Gaststätte Oldenburger Hof wieder die erlösenden Worte: „Liebe Faschingsfreunde, es ist soweit: Hiermit eröffne ich die 69. Ganderkeseer Faschingssaison mit unserem Schlachtruf 'Ganderkesee hinein – und he geiht'“. Für Meyer selbst war es der Auftakt zu einer rund dreimonatigen Abschiedstournee, ehe er sein Amt 2020 nach 25 Jahren zur Verfügung stellen und an seinen designierten Nachfolger Thomas Tesch übergeben wird.

Im Anschluss hatten dann die amtierenden Majestäten Stefan II. (Hinderlich) sowie Claudia I. (Ordemann) die Gelegenheit, ihr Foto in der Ahnengalerie des Faschings aufzuhängen. Gastwirt Olaf Stolle hatte extra einen Durchbruch schließen lassen, um die Wand zu vergrößern und dort Platz für die Prinzenpaare der nächsten Jahre zu schaffen. Am Nachmittag pflanzten Prinzenpaar und das Kinderprinzenpaar Konrad I. (Schwenzel) und Annie I. (Ordemann) dann noch traditionell je einen Baum.

„Dynastie“ setzt sich fort

Kaum ein Name ist auf der Liste der Faschings-Regenten in den vergangenen Jahren so oft aufgetaucht wie der Name Hüneke. Nach Schwester Saskia (Prinzessin 2016) und Cousin Lars (Prinz 2018) hat das Greifkommando nun also Timo Hüneke (30) auf den Thron gehoben, im richtigen Leben Geschäftsführer der (elterlichen) Tiefbaufirma. Schon als Kind ist er bei Papa Hergen auf dem Traktor des Ex-Prinzen-Wagens mitgefahren, seit zehn Jahren ist er bei der Männergarde aktiv, und auch mit dem Ortsverein Schlutter-Holzkamp-Hoyerswege ist er bereits um den Ring gezogen. Als Prinzessin an seiner Seite steht mit Lea Rautenhaus ein Mitglied der Rot-Blauen Garde. Seit fünf Jahren ist die 28-jährige Speditionskauffrau dort als Funke aktiv, außerdem unterstützt sie das Training der weiß-pinken Garde.

Mit Cora Kwasny (2009) und Jule Petershagen (2010) gehören auch zwei ehemalige Kinderprinzessinnen dem Quartett der Ehrendamen an. Cora, die gerade eine Ausbildung zur Tierpflegerin im Tierheim Bergedorf absolviert, hat die Faschingskarriere nach ihrer Regentschaft in verschiedenen Umzugsgruppen fortgesetzt, Jule kommt ebenfalls aus der Rot-Blauen Garde und sollte dort in diesem Jahr „eigentlich“ Funkenmariechen werden. Zudem ist sie (wie Vater Heiko auch) Ensemblemitglied des Niederdeutschen Theaters Delmenhorst.

Liza-Marie Bosse und Neele Woltjen haben ihre Heimat dagegen in Reihen der Grünen Garde. Liza-Marie, die gerade ein Freiwilliges Soziales Jahr beim TSV Ganderkesee absolviert, dürfte nach einem Jahr Au-Pair-Pause in den USA besonders heiß auf die neue Session sein. Neele Woltjen schließlich hat sich beruflich für eine Ausbildung zur Rechtsanwalts- und Notarfachangestellten entschieden und ist ebenfalls seit Kindertagen beim Umzug dabei, ehe sie vor vier Jahren den Weg in die Grüne Garde fand.

Dass Zoë Struck in diesem Jahr Kinderprinzessin werden würde, ist zumindest für Insider keine große Überraschung. Sie tanzte zunächst bei den Peanuts und seit 2017 in der Roten Garde und hat mit Papa Eike ein sehr aktives Mitglied des Festausschuses zum Vater. Bleibt mit Tjorben Ahrens ein Kinderprinz, der bislang vergleichsweise wenig familiäre Bindungen zum Fasching hat. Von ihm ist bislang lediglich bekannt, dass er sich gern verkleidet und regelmäßig beim Umzug und Kindertanz anzutreffen ist. Zu seinen Hobbys zählen Fußball, Handball und Klavierspielen.