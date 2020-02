So soll das neue Gebäude der Vereinigten Volksbank an der Ecke Mühlenstraße/Ring aussehen. Man beachte den Dachbalkon, der zur Kirche hin ausgerichtet ist. (Vereinigte Volksbank)

Der kleine Dachbalkon der Vereinigten Volksbank an der Ecke Mühlenstraße/Ring war am vergangenen Sonnabend wieder einmal begehrter Logenplatz für einige Ehrengäste des Faschings. Es dürfte wohl das letzte Mal gewesen sein, dass der Balkon für diese Bestimmung genutzt wurde – denn bekanntlich wird die Volksbank das bestehende Gebäude bis auf einen Kern abreißen und neu bauen. Und diese Arbeiten stehen nun kurz vor dem Start: In den benachbarten Gebäuden, etwa der Passage „Alte Eiche“ sowie einem angrenzenden Wohnhaus, in dem unter anderem die Freien Wähler ihr Büro hatten, haben die Entkernungsarbeiten längst begonnen. Davon zeugen auch die zahlreichen Container im hinteren Bereich des Grundstücks.

„Im Augenblick warten wir noch auf die Baugenehmigung vom Landkreis. Sobald die vorliegt, werden wir zeitnah mit den Abrissarbeiten starten“, teilte Oliver Frey, Vorstand der Vereinigten Volksbank, auf Nachfrage mit. Für die Bankmitarbeiter und die Volksbank-Kunden bedeutet das, dass sie für die Dauer der Bauarbeiten aus dem Stammhaus in Bürocontainer ziehen, die auf dem Parkplatz installiert werden. Die entsprechenden Mobilbauten stünden auf Abruf bereit.

Das Wort 'Container' mag Oliver Frey nämlich gar nicht gern. „Das sind schon sehr hochwertige Räume, die unter anderem auch über eine Klimaanlage verfügen, damit es im Sommer nicht zu heiß wird“, erklärt er. In Kreisen der Volksbank spreche man daher von der „Interimslösung“. Wichtig für die Kunden sei, dass die Bank dort sämtliche Dienstleistungen anbietet wie bisher am Standort.

Der bisherige Parkplatz am Ring wird in der Bauphase nicht zu benutzen sein. Offen bleibt aber der Parkplatz, der von der Straße Am Glockenstein angefahren werden kann.

Obwohl das ursprüngliche Gebäude aus den 1930er Jahren stammt, ist die Bausubstanz im Kern immer noch gut. Sie soll deshalb auch erhalten bleiben. Verschwinden werden aber die ganzen verschachtelten Anbauten, die zuletzt für viele Stufen und unterschiedliche Niveaus gesorgt haben. Denn Barrierefreiheit gehört zu den Selbstverständlichkeiten des Neubaus. Weiterhin wird im Zuge des Umbaus das vordere Flachdach entfernt und die Fassade neu gestaltet. Dabei werde der Teil-Neubau insbesondere nach hinten hin deutlich größer ausfallen: So wachse die Bürofläche von etwa 1200 auf 1800 Quadratmeter. „Das neue Gebäude wird nicht so stark verdichtet, sondern luftiger gestaltet“, erklärt Frey, was nicht zuletzt auch für die Außenanlage gelte. Deshalb benötige die Vereinigte Volksbank den zusätzlichen Platz auch für den Eigenbedarf. Eine Fremdvermietung werde es künftig an diesem Standort nicht mehr geben.

Ungefähr die Hälfte der Beratungen findet bislang im Obergeschoss statt, das nur über eine Treppe zu erreichen ist. Kleine Fenster und wenig Tageslicht seien ein weiterer Grund, warum das Gebäude modernen Anforderungen nicht mehr entsprochen habe. Schließlich sei auch die Tatsache, dass es im Erdgeschoss keine Toiletten gebe, alles andere als zeitgemäß.

Noch nicht im Detail abgestimmt sei die Gestaltung der Außenlagen. „Wir wollen aber den ganzen Bereich etwas offener gestalten und auch mit grünen Elementen arbeiten“, erklärt Frey. Auch der ortsbildprägende Baum an der Mühlenstraße soll unbedingt erhalten bleiben.

„Während unsere Mitbewerber ja umgezogen sind, war es für uns immer klar, dass wir an unserem angestammten Standort bleiben würden“, erklärt Frey. „Ein Umzug war für uns nie ein Thema.“

Auf die Logenplätze werden die Fanschingsfans aber auch in Zukunft nicht verzichten müssen. Wie auf dem Entwurf deutlich zu erkennen ist, beinhaltet der Neubau sogar einen sehr großzügigen Dachbalkon über die gesamte Länge des Gebäudes. So wird die neue Volksbank dem Ortskern ein verändertes, moderneres Gesicht geben.

Frey rechnet aktuell mit einer Bauzeit von rund 18 Monaten. Spätestens Ende 2021 soll der Umzug in die neuen Räumlichkeiten abgeschlossen sein, sodass die Narren beim Faschingsumzug 2022 die neue Loge einweihen können.