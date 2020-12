Die Lutherkirche in Stickgras bietet interaktive Online-Gottesdienste. Hierüber können Gemeindemitglieder vom heimischen Tablet oder Laptop aus teilnehmen. Texte, Lieder und Zugangsdaten werden vom Kirchenbüro vorab versendet. (Symbolbild) (Markus Scholz/dpa)

Einen Gottesdienst gemütlich vom Sofa aus feiern, bei einer Andacht vor dem Sakralbau laut singen und für diejenigen, die Heiligabend einen Platz auf den Kirchenbänken beanspruchen, werden Eintrittskarten ausgegeben – einfach unvorstellbar. Gerade im Krisenjahr 2020 ist die Sehnsucht nach tröstenden Worten größer denn je. Damit sich die „Schäfchen“ trotz Pandemie in ihrem Glauben geborgen fühlen können, gehen die Kirchengemeinden in Delmenhorst neue Wege und bieten am für den Kirchgang besonders beliebten 24. Dezember ungewöhnliche Gottesdienstformate an.

Weil der Gottesdienst zur offiziellen Wiedereröffnung der Stadtkirche am Sonntagnachmittag nur für geladene Gäste ausgerichtet werden kann, gibt es ab 10 Uhr schon einen Gottesdienst, der öffentlich ist, aber zu dem man sich wegen Corona anmelden muss. Am Sonnabend, 12. Dezember wird zum Tag der offenen Kirche geladen, stündlich gibt es ein kleines Begleitprogramm, die Besucher können dann zahlenreduziert und im Einbahnstraßenverkehr die Kirche erkunden. Zu Heiligabend bereitet man sich an der Stadtkirche auch zu Open-Air-Veranstaltungen vor: Weil in der Kirche derzeit nicht gesungen werden darf, wurde das Weihnachtslieder-Singen beim Krippenspiel um 15 Uhr auf den Kirchplatz verlegt. Ebenso soll die 16.30-Uhr-Andacht, die von Weihnachtsliedern begleitet wird, unter freiem Himmel stattfinden. In der Stadtkirche laden Pfarrer Thomas Meyer und Kollegen um 15, 16.30, 18, 19.30 und 23 Uhr zu fünf Gottesdiensten ein, zur Teilnahme ist es zwingend, sich im Vorfeld angemeldet zu haben.

Schwere Entscheidung getroffen

"Diese Entscheidung haben wir uns nicht leicht gemacht, weil sie all unseren Prinzipien widerspricht", sagt auch Pastor Ralf Frerichs von der Lutherkirche. In Stickgras werden zwei Gottesdienste angeboten. Coronabedingt muss zwischen den Gottesdiensten um 15 und 17 Uhr genügend Zeit sein, um die Plätze zu desinfizieren und die Kirche zu lüften. Ein ganz neues Format wird dort am Sonnabend, 12. Dezember, ab 18 Uhr gewählt – der Gottesdienst findet als Videochat bei „Zoom“ statt. "Mit unserem interaktiven Online-Gottesdienst können alle vom heimischen Tablet oder Laptop aus teilnehmen. Texte, Lieder und Zugangsdaten werden vom Gemeindebüro vorab versendet.

In der St.-Stephanus-Kapelle wird eine ganz besondere Aktion aus der Taufe gehoben: Unter dem Motto „Adventsespresso“ wird um 14.30 Uhr am Kastanienplatz, um 15.30 Uhr am Katharinenweg, um 16.30 Uhr am Spielplatz Fridtjof-Nansen-Straße und um 17.30 Uhr vor dem Gemeindehaus zu kurzen und konzentrierten „Gottesdiensten unterwegs“ eingeladen.

Pastorin Anne Ziegler und Pastor Fritz Martsch von der Kirche „Zu den Zwölf Aposteln“ laden für Heiligabend ab 16.30 Uhr zur Christvesper auf dem Kirchengelände ein. Die Christmette findet ab 23 Uhr in der Kirche statt.

Die Liedzeile „Machet die Tore weit...“ wird in der katholischen St.-Marienkirche dieses Jahr ganz wörtlich genommen: „Richtiges Lüften der Innenräume soll helfen, das Risiko einer Ansteckung mit dem Coronavirus über Aerosole zu verringern“, sagt Pfarrer Guido Wachtel. „Also lüften wir – die Fenster bleiben auf.“ Übervolle Krippenfeiern mit vielen Familien, Krippenspiele mit vielen Kindern, die eng zusammenstehen und singen, feierliche Orchester- und Chormessen oder auch Weihnachtslieder-Singen aus vollem Hals in voller Kirche – all das werde es in diesem Jahr nicht geben. „Wir werden alles etwas schlichter als sonst, aber dennoch feierlich gestalten“, sagt Wachtel. Damit niemand umsonst zur Kirche kommt, ist für die Messfeiern am Heiligen Abend sowie am ersten und zweiten Weihnachtstag eine vorherige Anmeldung erforderlich.

Neben den klassischen Gottesdiensten findet wegen der Corona-Bedingungen kein Krippenspiel statt. Damit Familien dennoch die Weihnachtsgeschichte kennenlernen, hat man sich etwas Besonderes ausgedacht: Ein Krippenweg in St.-Marien kann am Heiligabend schon vormittags und an den beiden Weihnachtstagen am Nachmittag besucht werden. „Haushalt für Haushalt kann man die Stationen der Weihnachtsgeschichte nachvollziehen“, sagt Wachtel.