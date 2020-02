Bereits zum vierten Mal absolviert das Städtische Orchester Delmenhorst in diesem Jahr ihr Frühlingskonzert. (Janina Rahn)

„An deutschen Hochschulen weiß man inzwischen, wo Delmenhorst liegt“, sagt Michael Müller, Leiter der Musikschule Delmenhorst (MSD). Der Grund dafür seien die Frühlingskonzerte, die das Städtische Orchester gibt. „Das Orchester besteht nicht nur aus Delmenhorstern, sondern zu 95 Prozent aus Studenten, die sich darum bewerben, in dem Orchester mitspielen zu dürfen“, erklärt Müller. Die jungen Musiker hätten nicht alle die Möglichkeit, in einem Orchester mitzuwirken, bräuchten dies aber für ihre Vita. Umso wichtiger seien für sie Auftritte wie mit dem Städtischen Orchester Delmenhorst. Dieses kann inzwischen auf einen Pool von über 100 Musikern aus ganz Deutschland und sogar den Niederlanden zurückgreifen.

Und da der Frühling inzwischen vor der Tür steht, kündigt sich auch das nunmehr vierte Frühlingskonzert an. Am Montag, 23. März, findet es ab 20 Uhr im Kleinen Haus statt. In diesem Jahr steht es passend zum Beethoven-Jahr – er würde in diesem Jahr 250 Jahre alt – ganz im Zeichen des Komponisten, wenngleich dies nicht auf den allerersten Blick zu erkennen ist.

Das Konzert beginnt mit der Ouvertüre der komischen Oper „Der Wildschütz“ von Albert Lortzing aus dem Jahr 1842. Was das mit Beethoven zu tun hat? „Er hat die Weichen zur Romantik gestellt, und Lortzing war der Romantiker schlechthin“, erklärt Müller. Aber Achtung: Es wird geschossen! „Die Ouvertüre des Wildschütz ist die einzige, in der geschossen wird“, so Müller. Doch er gibt auch Entwarnung: Es trifft nicht das Publikum, sondern einen Esel.

Im Konzertprogramm folgt ein Saxophon-Solo des diesjährigen Förderpreisträgers David Amadeusz Patyra. Er spielt „Rondo Capriccioso für Violine und Orchester“ von Camille Saint-Saëns. Der 15-Jährige ist seit Kurzem Jungstudent des Instituts für Frühförderung musikalisch Hochbegabter an der Musikhochschule Hannover. Nachdem er bereits den ersten Preis beim Bundeswettbewerb „Jugend Musiziert“ erhalten hat, bekommt er nun den Förderpreis des Städtischen Orchesters, der von der Chefin der Konzert- und Theaterdirektion, Ulrike Thümmel, gestiftet wird. Der Preis wird zum dritten Mal verliehen.

Anschließend wird von Johann Nepomuk Hummel das Konzert für Trompete und Orchester in Es-Dur zu hören sein. Gespielt wird es von Stefan Schultz, Solotrompeter der NDR-Radiophilharmonie Hannover. „Hummel war ein Schüler Mozarts, er lebte sogar in dessen Haushalt“, erzählt Müller, und weiter: „In Wien lernte er Beethoven kennen und unterstützte ihn sogar finanziell.“ Denn Hummel sei einer der wenigen glücklichen Komponisten gewesen, die zeitlebens durch ihre Musik reich wurden.

„Aber dann kommt Beethoven. Tadadadaaaa!“, so Müller. Damit lässt sich schon erahnen, auf was sich das Publikum freuen darf: die 5. Sinfonie in c-moll. „Es ist die Sinfonie mit dem längsten Schluss. Immer, wenn man denkt, dass sie vorbei ist, kommt noch etwas hinterher. Am besten applaudiert man erst, wenn der Dirigent das Podest verlässt“, witzelt Müller.

Doch was nach einem ganz normalen Konzertabend klingt, birgt für die 52 mitwirkenden Musiker einen gewissen Schwierigkeitsgrad. Bisher hat nämlich jeder einzelne für sich im stillen Kämmerlein seines derzeitigen Aufenthaltsortes für das Konzert geübt. Erst am Freitag vor dem Auftritt kommt das Orchester erstmals zusammen, um sich in die sogenannte „Akademie“ zu begeben. Gemeinsam mit dem Dirigenten und Orchesterleiter Adrian Rusnak wird das Konzert in der Leseprobe zunächst einmal „trocken durchgespielt“, wie es Müller formuliert. Es sei schon eine besondere Herausforderung, als eine Einheit die Musik zum Leben zu erwecken, die man zuvor nur allein gespielt hat.

Die Noten sind da und Michael Müller (links) und Adrian Rusnak sind bereit für die Ankunft der 52 Musiker des Städtischen Orchesters. (Tammo Ernst)

Dann folgen die Registerproben, für die extra ehrenamtlich namhafte Dozenten hinzukommen. Mit den Blechbläsern probt Stefan Ruf, Trompeter bei den Bremer Philharmonikern. Zudem ist er aber auch Yogalehrer und wird für das Orchester am Probenwochenende spezielles Yoga für Musiker anbieten.

Die Holzbläser üben mit Marco Thomas, seines Zeichens Klarinettist und Professor an der Hochschule für Künste in Bremen. Der Dirigent David Niemann widmet sich in den Proben den Streichern. Der Verlauf der Proben ist übrigens über die sozialen Netzwerke Instagram und Facebook zu verfolgen.

Einen ersten exklusiven Vorgeschmack auf das Frühlingskonzert erhalten die Achtklässler der Oberschule Süd. Sie dürfen am Montagvormittag die Generalprobe besuchen, wo sie nicht nur der Musik, sondern auch Müllers Einführungen lauschen dürfen. Am nächsten Tag werden sie dann von den Dozenten und dem Dirigenten in der Schule besucht, um gemeinsam über die Musik zu sprechen.

„Erst einmal finden Achtklässler die Idee, ein klassisches Konzert zu besuchen, natürlich total uncool“, berichtet Müller. „Aber mit der Zeit merkt man immer, wie sie sich öffnen. Dass die Musiker noch so jung sind, beeindruckt sie meistens sehr. Und im vergangenen Jahr hatten wir einen türkischen Solo-Cellisten dabei. Das fanden sie dann doch richtig cool“, erzählt Müller weiter.

Dem Städtischen Orchester wird für sein Konzert sehr viel Unterstützung lokaler Unternehmen zuteil. Einen besonders wichtigen Beitrag hat die Volksbank Delmenhorst-Schierbrok geleistet, indem sie die Beschaffung der Noten finanziert hat. Müller verweist auf den Flügel, auf dem die Hefte ausgebreitet sind: „Dort liegen etwa 500 bis 600 Euro“, sagt er. Im Gegenzug möchte auch das Orchester Gutes tun. Mit dem Konzert unterstützt es den Verein „Im Hørst daheim“, der sich für ein familienfreundliches Miteinander in Delmenhorst und umzu einsetzt.



Die Eintrittskarten für das vierte Frühlingskonzert kosten 27, ermäßigt 13,50 Euro. Sie sind im Vorverkauf bei der Konzert- und Theaterdirektion online unter www.konzert-theaterdirektion.de oder montags bis freitags zwischen 9 und 13 Uhr sowie montags bis donnerstags von 15 bis 17 Uhr telefonisch unter 0 42 21 / 1 65 65 erhältlich.