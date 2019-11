Das Bild, das Frank Giesens Leben veränderte, hängt eigentlich in seinem Büro: "Der Schwerhörige" von Diether Ritzert. (Ingo Möllers)

Hude. Es war ein Bild, das Frank Giesens Leben veränderte. „Der Schwerhörige“ von Diether Ritzert ist ein Ölbild im Stile Max Beckmanns. In Schwarz und Grautönen gehalten, wird es durch leuchtend grüne Akzente aufregend. Dieses Bild begleitet Giesen seit 1989, wandert seitdem mit ihm von Wand zu Wand. Es war der offizielle Beginn seiner Leidenschaft für die Kunst.

Inzwischen ist Frank Giesen ein anerkannter Galerist. Ihm gehört die Galerie am Stall. Irgendwo mitten auf dem Land einen Ort für die Kunst zu schaffen, war für ihn keinesfalls abwegig, als er vor elf Jahren nach Hude zog. „Ich hatte den Plan, eine Galerie zu eröffnen. Meine Frau ist Musikerin und gibt Musikunterricht. Wir wollten alles unter einem Dach haben“, erzählt der 69-Jährige. „Dies ist zwar ein exotischer Standort, weil es hier sehr ruhig ist und man Grün sieht, wohin man auch blickt. Aber wir sind nur zwei Minuten von der Autobahn entfernt und von überall her erreichbar“, ergänzt er.

Beinahe wäre der gebürtige Wolfsburger Lehrer geworden. In Marburg studierte er auf Lehramt, „aber im Referendariat habe ich gemerkt, dass Schule nichts für mich ist“, erinnert sich Giesen lachend. Also absolvierte er eine IT-Ausbildung und arbeitete zunächst in Frankfurt am Main und später in München. „Ich habe eine typische Management-Karriere in der IT-Branche gemacht“, sagt er rückblickend.

Doch in München veränderte sich etwas. Ein Interesse für Kunst keimte in ihm auf – und er hatte auch das Geld, um sich welche zu kaufen. Giesen verbrachte mehr und mehr Zeit mit Künstlern und Galeristen. „Und irgendwann interessierte mich die Kunst mehr als die IT-Branche“, erzählt er Und weiter: „Da war ich knapp 40. Mein Sohn war gerade geboren. Mit seiner Geburt haben sich meine Wertvorstellungen und meine Einstellung zum Job sehr verändert. Zu dem Zeitpunkt war ich auch schon so stark in die Kunstwelt hinein gewachsen, dass ich beschloss: Das will ich jetzt ganz und gar machen.“

Selbst kreativ werden wollte er nie. Er wollte Galerist werden. „In München wäre das sehr schwierig geworden. Ich wusste von anderen Galeristen, was mich dort an Kosten erwarten würde, und das war mir zu teuer“, berichtet Giesen. Ein Umzug war für ihn unumgänglich: „Wir wollten näher am Meer sein, weil wir schon immer gern Urlaub auf den Inseln gemacht haben. Durch Freunde, die schon damals in Hude lebten, kannten wir die Gegend schon ganz gut – und sie gefiel uns so gut, dass wir hierher zogen.“

Giesen war klar, dass er in Hude etwas Besonderes machen müsste, um erfolgreich zu sein und sich der Kunst so widmen zu können, wie es ihm vorschwebte. „Ein Freund von mir hat eine Galerie in Dießen am Ammersee. Das ist ja auch nicht gerade der Nabel der Welt. Wenn man aber keine Nullachtfünfzehn-Kunst zeigt, geht das. Man muss Kunst zeigen, die sich abhebt und auch dem eigenen Interesse entspricht“, erklärt er.

In den Großstädten müsse man sehr laut und schrill sein, um auf dem Kunstmarkt bestehen zu können. Das sei in Hude eben nicht so. Giesen findet das gut, denn Lautstärke ist für ihn kein Merkmal von Qualität. Vielmehr sei es das Gespür des Galeristen, das den Erfolg einer Galerie ausmacht. „Wer die Kunst, die er ausstellt, selbst liebt, bringt das auch rüber“, sagt er, „deshalb haben die Menschen, die herkommen, auch nicht das Gefühl, dass sie nur Bilder anschauen. Viele sagen, dass sie hier Kunst erleben und viel darüber erfahren.“

Ein Erlebnis – das sollte Kunst nach Giesens Meinung sein. Kunst soll die Menschen berühren, nur dann können sie sich auch tief greifend damit beschäftigen. Dabei kann Kunst auch sehr simpel daher kommen, findet Giesen: „Wenn ich mir beispielsweise Mark Rothkos Farbflächen ansehe, läuft mir direkt ein Schauer über den Rücken, weil sie mich so stark berühren.“ Das Schöne an der Kunst ist für ihn, dass sich Menschen auf kreative Weise mit der Welt auseinandersetzen. Die Ästhetik ergibt sich für ihn aus den vielen sichtbar gemachten Gedanken und dem Können. Letzteres bei guter Kunst, betont Giesen.

Denn, ja, es gebe auch schlechte Kunst. „Aber das ist eine ganz subjektive Angelegenheit und beginnt schon bei der Frage: Was ist eigentlich Kunst?“, sagt er. „Kunst ist für mich gut, wenn sie etwas in mir auslöst. Immer wenn sie nicht glatt ist, sondern Brüche drin sind, wenn sie sich reibt, wenn ein Kontrapunkt vorhanden ist, fühle ich mich angesprochen“, erklärt der Galerist.

Enger Kontakt zu den Künstlern

Nach diesen Kriterien sucht er auch die Künstler, die in der Galerie am Stall ausstellen dürfen, aus. Wobei er ein Prinzip verfolgt: Er arbeitet mit nicht mehr als 20 Künstlern zusammen. „Ich bekomme viele Bewerbungen von Künstlern, die hier gern ihre Arbeiten zeigen möchten – deutschlandweit. Aber die muss ich meistens ablehnen. Denn ich arbeite sehr eng mit den Künstlern zusammen und dokumentiere durch regelmäßige Ausstellungen ihre Entwicklung“, erzählt Giesen.

Er besucht die Künstler in ihren Ateliers und diskutiert mit ihnen über ihre Kunst. „Sicherlich beeinflusst das die Künstler zu einem gewissen Grad auch in ihrer Arbeit. Es ist aber nicht so, dass ich ihnen sage, was in der Galerie gut lief oder ich ihnen Vorgaben mache. Wir diskutieren unabhängig von der Galerie“, betont er.

Die Besucher der Galerie kommen gezielt nach Hude. Viele reisen aus Oldenburg und Bremen, aber auch aus Nordenham, Cuxhaven oder Hannover an. Am Stall angekommen erwartet sie dann eine Führung der besonderen Art, denn Giesen liebt es, über Kunst zu sprechen. „Meine Frau sagt immer, dass ich Publikum brauche. Wenn das eitel ist, bin ich wohl eitel“, sagt er. „Aber ich mag es einfach mit Menschen umzugehen und mit ihnen zu kommunizieren. Ich meine keinen Small Talk. Ich möchte mich intellektuell austauschen.“ Dafür liest Giesen sehr viel über Kunst und Kunstgeschichte. Jedoch schränkt er ein: „Ich sehe sehr viel Kunst und beschäftige mich viel damit, aber ich bin kein Kunsthistoriker. Das ist vielleicht das einzige Manko der Galerie.“ Dafür ist er ein Macher. Er packt an, will Dinge in Bewegung bringen. Und er ist ungeduldig. „Wir sind im Juli 2008 hier eingezogen, und die erste Ausstellung hing im November 2008“, erinnert er sich.

Mit Schnöseln und Blendern möchte er so wenig wie möglich zu tun haben. „Und das ist auch der schöne Unterschied zur Großstadt. Dort sitzen häufig gelangweilte Galeristen herum und sind extra unfreundlich, um den Besuchern zu zeigen, wie exklusiv diese Galerie ist. Das habe ich hier in Hude gar nicht nötig“, sagt Giesen und sieht sehr zufrieden aus.

Zur Sache

Die letzte Ausstellung des Jahres in der Galerie am Stall (Am Ebenesch 4, Hude) ist tradtionell eine Grafik-Schau. Und so zeigt zum Jahresabschluss Jochen Kublik unter dem Titel „Weltenbummeleien und andere Grenzgänge“ neue Zeichnungen und Druckgrafiken. Kublik ist laut Frank Giesen ein international gefragter Künstler, der viel Zeit in China verbringt. Neben bizarr-humorvollen Zeichnungen werden die fantastische Welt von Alice im Wunderland und Themen aus der griechischen Mythologie Schwerpunkte bilden. Bei der Vernissage am Sonntag, 24. November, um 15 Uhr werden Giesen und Kublik in die Ausstellung einführen. Musikalisch begleitet werden sie von Menglu Chen am Erhu. Die Ausstellung ist bis zum 15. Dezember mittwochs bis freitags von 15 bis 18 Uhr sowie sonntags von 14 bis 18 Uhr oder nach Vereinbarung geöffnet.