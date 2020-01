Die Feuerwehr wurde am Mittwoch in die Blumenstraße in Sandkrug gerufen. (Björn Hake)

Weil Bewohner eines Einfamilienhauses aus ihrem Fenster eine Rauchentwicklung in ihrem Garten feststellten, ist am Mittwochnachmittag die Feuerwehr an die Blumenstraße in Sandkrug ausgerückt. Als Ursache machten die Kameraden schnell eine brennende Gartensteckdose in einem Beet aus, wie Pressewart Timo Nirwing mitteilt. Vermutlich hatten Regenschauer an diesem Nachmittag zu einem Kurzschluss geführt. Nach rund einer halben Stunde konnten die 18 Kameraden, die mit zwei Fahrzeugen vor Ort waren, die Einsatzstelle wieder verlassen.