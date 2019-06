Joachim Gauck sorgte für einen vollen Rathaussaal in Delmenhorst. (Frank Thomas Koch)

Der Sonderbeauftragte der Bundesregierung für die personenbezogenen Unterlagen des ehemaligen Staatssicherheitsdienstes der DDR, Joachim Gauck, war im Delmenhorster Rathaus zu Gast. Der ehemalige Pastor aus Rostock sprach dort im Rahmen der von Martina Thierkopf, Deutschlehrerin am Max-Planck-Gymnasium, organisierten Vortragsreihe „Deutschlandreise“. „Für unsere Behörde gibt es historisch kein Vorbild“, sagte der 54-jährige ehemalige Bürgerrechtler und Volkskammer-Abgeordnete von „Bündnis 90“. So wachen rund 3000 Mitarbeiter in seiner Berliner Behörde über 180 Kilometer Akten und haben Millionen von Anträgen zu bearbeiten. Sie entscheiden mit über die Einstellung von Lehrern, Richtern, Beamten und Verwaltungsmitarbeitern. Außerdem gibt die Gauck-Behörde Hunderttausenden von Bürgern Auskunft über ihre während der SED-Zeit angelegten Akten. Die Ausleuchtung der Ex-DDR-Bürger werde noch bis weit ins nächste Jahrtausend erfolgen, sagte Gauck im Rathaussaal. Eine Abteilung seines Hauses habe unlängst eine Expertise vorgelegt, die aufräume mit der Wessi-Meinung, jeder zweite Ostdeutsche sei ein Spitzel gewesen. Laut dieser Expertise seien 172 Ostdeutsche inoffizielle Mitarbeiter der Stasi gewesen, hinzu kämen 90 000 hauptamtliche Mitarbeiter. Gauck: „Das sind zwei Prozent der Bevölkerung. 98 Prozent hatten nichts damit zu tun. Niemand kann also behaupten, der Osten sei ein Volk von Verrätern.“ (4. Juli 1994)



Damit war bei der Aufstellung des Etats wohl nicht gerechnet worden: Unerwartet hohe Sozialausgaben belasten den Haushalt der Stadt Delmenhorst. 12,3 Millionen Mark sind in der ersten Hälfte dieses Jahres für soziale Leistungen einschließlich Pflegegeld und Eingliederungshilfen für Behinderte ausgegeben worden und damit bereits deutlich mehr als die Hälfte der im Etat veranschlagten 22,5 Millionen Mark. Hauptursachen der gestiegenen Hilfsbedürftigkeit sind einer Statistik des Delmenhorster Sozialamts zufolge Arbeitslosigkeit und nicht ausreichende Leistungen des Arbeitsamts. Außerdem, so das Sozialamt, spielten nicht realisierbare oder unzureichende Unterhaltsansprüche eine gravierende Rolle. (30. Juni 1994)



In Sandhausen an der Endhaltestelle der Delbus-Linie 209 soll im Bereich der Einmündung der Stromer Straße auf die Stedinger Landstraße ein überdachter Fahrradunterstand aus Holz errichtet werden. Der Hasberger Ortsrat stimmte der vom Leiter des Delmenhorster Tiefbauamtes, Fritz Brünjes, vorgeschlagenen Konstruktion einstimmig zu. In dem Unterstand sollen 13 Fahrradständer Platz finden. Die Gesamtkosten für das gute Stück werden auf circa 20 000 Mark geschätzt. (1. Juli 1994)



Deutschlands Jugendfußball blickt nach Delmenhorst: Im Stadion in Düsternort wird das Endspiel um die deutsche A-Jugend-Fußballmeisterschaft zwischen Werder Bremen und Borussia Dortmund ausgetragen. Zu diesem besonderen Ereignis wollen die Musikzüge des Delmenhorster Turnerbunds aufspielen und vor dem Anpfiff ein kleines Konzert geben. Borussia Dortmund gewann das Endspiel übrigens mit 3:2. (1. Juli 1994)



Vor dem Delmenhorster Bahnhof entsteht derzeit der neue Zentrale Omnibusbahnhof (ZOB). Bevor aber die ersten Busse den neuen Knotenpunkt anfahren können, muss unter anderem noch das Liniennetz angepasst werden. Das eröffnet zugleich die Chance, Defizite des heutigen Netzes zu beseitigen. So wies Stadtkämmerin Cornelia Heintze im Stadtwerkeausschuss darauf hin, dass das Netz der Delbus in den vergangenen zehn Jahren allenfalls geringfügig geändert worden ist, Delmenhorst sei aber eine wachsende Stadt. Verkehrsingenieur Hendrik Abramowski von den Stadtwerken nannte zum Beispiel die neuen Wohngebiete Ströhen, Lessingstraße oder Donneresch/Tannen, die alle vom öffentlichen Busnetz unzureichend erschlossen seien. In allen Fällen müssten Fußwege von mehr als fünf Minuten bis zur nächsten Haltestelle zurückgelegt werden. Auch der Zeittakt der Busfahrten entspreche nicht mehr dem heutigen Standard. So verkehre der Bus in den Gebieten Dreilinien und Hasbergen nur alle zwei Stunden. Verbesserungen seien ebenfalls in den dicht besiedelten Gebieten an der Thüringer oder Danziger Straße wünschenswert. (5. Juli 1994)



Die beiden zentralen Rechneranlagen der Stadtverwaltung im City-Center sind durch einen Blitzeinschlag lahmgelegt worden. Während bei der Kfz-Zulassungsstelle und dem Einwohnermeldeamt überhaupt nichts mehr lief, konnten die Computer in der Stadtkasse, im Steueramt, im Sozialamt und bei den Stadtwerken wieder flottgemacht werden. Diese Geräte sind an eine zweite Computeranlage angeschlossen. (5. Juli 1994)



