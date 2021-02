Die Polizei hat am Wochenende mehrere Verstöße gegen die Corona-Verordnung registriert. So trafen sich am Sonnabend gegen 18.30 Uhr beispielsweise neun Menschen aus neun verschiedenen Haushalten in einer Wohnung am Brendelweg in Delmenhorst. Wie die Polizei mitteilt, saßen allesamt an einem Tisch und verzehrten Speisen und Getränke. Alle seien kooperativ gewesen und verließen umgehend die Wohnung. Die Beamten leiteten Ordnungswidrigkeitenverfahren ein.

In einer Wohnung an der Braker Straße trafen Polizeibeamte vier Menschen aus vier verschiedenen Haushalten an, die gemeinsam Alkohol konsumierten. Auch diese Zusammenkunft wurde aufgelöst und Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet. Gegen 23.30 Uhr trafen die Beamten in einem Geschäft an der Cramerstraße auf vier Menschen aus vier verschiedenen Haushalten, die keine Abstände einhielten und keine Mund-Nasen-Bedeckungen trugen.

In Wildeshausen trafen Beamte am Sonnabend mehrere Menschen bereits zum wiederholten Male bei Feierlichkeiten in Wohnungen an. Anwohner hatten gegen 23.30 Uhr die Polizei gerufen, da mehrere Menschen lautstark in einer Wohnung an der Ahlhorner Straße feierten. Im Treppenhaus trafen die Beamten auf zwei Personen, die die Feierlichkeit zu diesem Zeitpunkt verlassen wollten. Es stellte sich heraus, dass sie Gäste einer Geburtstagsfeier des Wohnungsmieters waren. Nach dem Klingeln der Polizisten öffneten zwei Menschen nach einiger Zeit die Wohnungstür. Fünf weitere Menschen versteckten sich in den Räumen. Somit waren neun Menschen aus neun verschiedenen Haushalten gemeinsam in der Wohnung.

Um das Infektionsrisiko bei der Sachverhaltsaufnahme möglichst gering zu halten, forderten die Polizisten die Anwesenden auf, Mund-Nasen-Bedeckungen aufzusetzen und Abstände einzuhalten. Dieser Aufforderung kam keiner der Geburtstagsgäste nach. Laut Polizeiangaben umarmten sich die Besucher stattdessen, küssten sich und gratulierten dem Gastgeber zum Geburtstag. Zudem machten sie sich über die Maßnahmen lustig. Die Beamten stellten fest, dass ein Teil der Gäste keine Unbekannten waren. Bereits im Januar wurden sie bei einer privaten Feierlichkeit erwischt. Beim Eintreffen der Polizisten flüchteten sie über das Dach, konnten aber nach kurzer Zeit gestoppt werden. Die Polizisten lösten die Geburtstagsfeier auf, sprachen gegenüber den Gästen Platzverweise aus und leiteten gegen die neun Beteiligten Ordnungswidrigkeitenverfahren ein.

Gegen 0.20 Uhr wurden die Beamten zu einer weiteren Feierlichkeit an der Bauerschaft Lüerte gerufen. Vor dem Einfamilienhaus war lautstarke Musik zu hören, Menschen tanzten und feierten auf engem Raum zusammen. Nach dem Klingeln versuchten einige durch den Hinterausgang zu flüchten. 14 Erwachsene und diverse Kinder aus verschiedensten Haushalten feierten, tranken Alkohol und verzehrten Speisen.