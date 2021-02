Mit so manchem kleinen, verrückten Spiel hilft Lern- und Gedächtnistrainerin Martina Hoffstedt Kindern und Erwachsenen. (TAMMO ERNST)

Ein Mann beißt in einen Apfel und bricht sich dabei einen Zahn aus. Mit dieser kleinen Anekdote kann man sich merken, was Apfel auf Spanisch heißt: Denn die beiden Wörter Mann und Zahn erinnern an die Vokabel: la manzana. Das ist einer von vielen Tipps, die die Lern- und Gedächtnistrainerin Martina Hoffstedt aus Groß Ippener geben kann. Das Lernen zu lernen ist gerade in Zeiten, in denen das Lernen vom Klassenraum und das Arbeiten im Büro an den heimischen Rechner verlegt wurde, ein wichtiges Thema. Denn wo und wie wir lernen und arbeiten, hat durchaus Einfluss auf das Ergebnis und den Erfolg.

„Dass die Schulklassen aufgeteilt werden, ist durchaus vorteilhaft für Schüler und Lehrer“, meint Hoffstedt. „Schließlich wird schon seit Jahren beklagt, dass zu viele Schüler in einer Klasse sind. In kleinen Klassen kann sich der Lehrer viel besser auf die einzelnen Schüler konzentrieren“, ergänzt sie. Das Lernen und Arbeiten vor dem Rechner hingegen sei da schon anstrengender, verlangt es doch viel mehr Struktur als das Lernen im Klassenraum und das Arbeiten im Büro. „Ein aufgeräumter Schreibtisch lenkt nicht ab. Es sollte nur das auf dem Schreibtisch sein, was ich brauche“, rät sie.

Erwachsene sollten alle 50 Minuten, Kinder alle 20 bis 30 Minuten eine Pause machen. "Am besten ist es, man stellt sich einen Wecker. Dann heißt es aber: kein Handy, kein Computer, kein Fernsehen", erklärt Hoffstedt. Besser sei es, mal aufzustehen, um sich zum Beispiel einen Tee zu kochen oder die Wäsche abzuhängen. "Wir müssen unserem Gehirn Zeit geben. Wir können ja auch nicht zwei Stunden lang am Stück essen. Auch bei einer längeren Mahlzeit würde jeder zwischendurch eine kleine Pause machen“, bringt sie als Vergleich vor.

Was die Arbeit und das Lernen am Rechner außerdem erschwert, sei, dass in einer Familie nicht jeder einen eigenen Rechner hat. Das heißt, man muss sich absprechen. „Manchmal bricht auch das Netz zusammen“, sagt Hoffstedt. Das sei alles schwierig und koste Zeit. Aber auch der Lockdown mit fehlenden sozialen Kontakten, Sport- und Kulturangeboten sei zwar notwendig, um die Ansteckungsgefahr einzudämmen, aber in Sachen Konzentration sehr hinderlich. „Dadurch erleben wir weniger, können also weniger schöne Eindrücke sammeln, die uns aufmuntern und im positiven Sinne ablenken“, sagt die Gedächtnistrainerin.

Aber auch außerhalb dieser Bedingungen gibt es genug Gründe, weswegen Kinder, Jugendliche und Erwachsene Schwierigkeiten beim Lernen haben. „Kleinkinder haben die wenigsten Probleme beim Lernen“, beschreibt Hoffstedt das Lernverhalten der verschiedenen Altersstufen. „Ein Kleinkind, das beim Versuch zu laufen hinfällt, würde nicht auf dem Boden liegen bleiben und sagen ‚Ich kann halt nicht laufen' und der Schwerkraft die Schuld geben“, führt sie weiter aus. Es gebe aber Schulkinder, die sich entsprechend verhalten. „Manche Kinder haben regelrecht aufgehört zu lernen. Die sehen eine Matheaufgabe und sagen ‚Das kann ich nicht.‘ Das liegt oft daran, dass sie zuviel Druck bekommen haben und jetzt frustriert sind", weiß die Lern- und Gedächtnistrainerin. Das müsse nicht immer an zu strengen Lehrern oder an zu hohen Erwartungen der Eltern liegen.

„Es kann auch sein, dass der Schüler selbst sieht, wie schnell die anderen lernen und deswegen glaubt der Schüler, dass er nicht lernen kann“, führt sie aus. „Dann frage ich diese Kinder zum Beispiel, was drei mal vier ist. Und dann gebe ich ihnen ein paar Mühle-Steine und bitte sie, diese Aufgabe mit diesen Steinen hinzulegen“, erklärt sie weiter. Manche Kinder legen dann drei weiße und vier schwarze Steine hin. Deswegen sei es manchmal auch gar nicht schlimm, wenn die Kinder eine falsche Antwort geben. “Denn anhand einer falschen Antwort kann ich erkennen, warum das Kind nicht rechnen kann“, erklärt die Lerntrainerin.

Wenn das Kind versteht, dass drei mal vier zwölf ist, weil drei Reihen aus jeweils vier Steinen genau zwölf Steine ergeben, muss es nicht stumpf auswendig lernen, sondern kann nachvollziehen, wie Mathematik funktioniert. „Erwachsene hingegen sind oft froh, dass sie nicht mehr lernen müssen“, ist Hoffstedt aufgefallen. Höchstens nochmal auf Fortbildungen, heißt es dann. "Aber wenn sie dort den Stoff nicht verstanden haben, können sie sich im Berufsleben oft auch noch so durchschlängeln. Doch das ist ja nicht der Sinn einer Fortbildung“, meint sie. Außerdem versuchen sie manchmal, Lernstrategien umzusetzen, die bei ihnen nicht mehr funktionieren. So gibt es beispielsweise Menschen, die am besten etwas lernen, wenn sie es hören, andere, wenn sie es sehen und wieder andere, wenn sie es anfassen können. „Aber diese Lerntypen durchmischen sich im Laufe eines Lebens“, weiß die Groß Ippenerin. So reiche es irgendwann nicht mehr, wenn ein Mensch die Sprache, die er lernen will, hört oder liest. Er sollte sie dann irgendwann sehen und hören.

Auch wenn es durchaus Parallelen zum Nachhilfeunterricht gibt, sieht Martina Hoffstedt ihre Aufgabe weniger darin, Kindern Zusammenhänge zu erklären, sondern vielmehr darin, ihnen, aber auch Erwachsenen zu zeigen, das Lernen leicht sein und Spaß machen kann. Deswegen spielt sie mit ihnen. Sie legt zum Beispiel zehn verschiedene Gegenstände auf den Tisch, deckt sie nach einiger Zeit mit einem Tuch ab und fragt ihre Klienten, an welche Gegenstände sie sich erinnern können.

Mit einem kleinen, verrückten Spiel geht es einfacher: „Versuchen Sie, die Gegenstände gedanklich in diesem Raum zu verteilen“, schlägt sie vor und deutet mit einem der zehn Gegenstände, einem Kugelschreiber, auf ein Bild mit einem Baum. „Stellen Sie sich vor, dieser Kugelschreiber hängt an dem Baum auf dem Bild – zusammen mit ganz vielen anderen Kulis. Wie klingt es, wenn sie im Wind aneinander klappern?“, fragt sie. Den zweiten Gegenstand, eine Streichholzschachtel, verbindet sie mit dem Sofa, indem sie es gedanklich anzündet. „Wie riecht das verschmorte Polster?“, will Hoffstedt wissen. Wenn jetzt die zehn Gegenstände wieder unter dem Tuch verschwinden, müsse man nur den Blick durch den Raum wandern lassen und die Gegenstände fallen einem wieder ein. „Und wer sich zehn Gegenstände merken kann, der kann sich zehn Vokabeln merken“, schlussfolgert die Trainerin.

Und wer klangliche Ähnlichkeiten zu deutschen Worten herstellt, kann sich auch kleine Geschichten ausdenken. Das englische Wort chair für Stuhl klingt beispielsweise so wie Schere. Oder wie die Sängerin Cher. „Dann kann ich mir zum Beispiel vorstellen, dass eine Schere auf einem Stuhl liegt“, fällt Hoffstedt dazu ein. „Oder dass Cher auf einem Stuhl sitzt und mit mir Kaffee trinkt“, führt sie weiter aus. Und was hieß Apfel noch mal auf Spanisch? Ach ja, la manzana.