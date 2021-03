Das Stop-Schild gilt für über 70-Jährige wahrscheinlich bis Ostern. Anders als dieses Bild vermuten lässt, vergibt das Impfzentrum derzeit über 200 Termine pro Tag. (INGO MÖLLERS)

Das Impfen schreitet in Delmenhorst in großen Schritten voran, schon jetzt besuchen Personen der Prioritätsgruppe zwei das Zentrum in der Wehrhahnhalle. Die Beschäftigten von Grund- und Förderschulen sowie der Kitas können ab sofort Termine vereinbaren (wir berichteten). Umso drängender wird auch für die Gruppe der über 70-Jährigen die Frage, wann sie die Chance auf eine Impfung erhalten. Denn auch diese Menschen sind in der Impfstrategie mit Priorität zwei eingestuft. Formal stehen sie also auf der gleichen Stufe wie etwa die Grundschullehrer. Doch die Senioren sind offenbar erst einen Monat später an der Reihe. „Wahrscheinlich werden wir ab Ostern zu dieser Gruppe übergehen“, sagt Michael Pleus, Leiter des Impfzentrums in Delmenhorst.

Dieser erhebliche Unterschied hängt mit dem Einsatz des Impfstoffs von Astra-Zeneca zusammen. Er kommt für über 70-Jährige nicht infrage, die Impfverordnung schreibt einen Einsatz für jüngere Menschen im Alter von bis zu 64 Jahren vor. In dieser Altersgruppe entscheidet der Beruf über die Priorität beim Impfen. „Bei dieser beruflichen Indikation nutzen wir ein Zugangssystem mit einer zusätzlichen Sicherheitshürde“, erklärt Pleus. Denn anders als bei den Senioren könne hier die Berechtigung zur Impfung nicht durch den Abgleich des Personalausweises erfolgen. Das Impfzentrum nutzt deshalb in Zusammenarbeit mit der Stadt, den Arbeitgebern und Institutionen ein internes System zur Terminvergabe. Für Astra-Zeneca kommen deshalb nicht die Telefonnummer und Website des Landes Niedersachsen zum Einsatz.

Die Folge: Für Astra-Zeneca läuft die Logistik flexibel vor Ort. Die über 70-Jährigen brauchen hingegen einen einheitlichen „Startschuss“ des Landes Niedersachsen, damit Telefonnummer und Website auch für diese Gruppe verfügbar ist. Und das kann dauern. Eine entsprechende Nachfrage beim Niedersächsischen Gesundheitsministerium blieb bis Redaktionsschluss unbeantwortet.

Auf Grundlage der zugesagten Lieferungen sind in Delmenhorst bis Ende März insgesamt 10.000 Erstimpfungen möglich. Wie viele Impfdosen davon bisher verspritzt worden sind, hat das Team von Michael Pleus nicht statistisch erfasst. „Wir müssen das Impfen voranbringen. Diese technischen Fragen sind zweitrangig“, sagt der Geschäftsführer vom Deutschen Roten Kreuz (DRK) in Delmenhorst. Anhand des verbrauchten Impfstoffs werde man diese Zahlen nun aber nachträglich erfassen.

Zu der Gruppe der über 80-Jährigen zählen in Delmenhorst nach Zahlen des Statistischen Landesamts 5072 Männer und Frauen. „Wenn wir zu der nächsten Gruppe übergehen, können diese Senioren natürlich auch weiterhin einen Termin erhalten“, betont Pleus. Bei den über 70-Jährigen sind es noch einmal deutlich mehr Menschen, die auf ein Impfangebot warten. Hier zählt das Statistische Landesamt 7598 Personen.

Auch Ulf Kors, Vorsitzender des Seniorenbeirats, verfolgt das Impfen genau. „Zu Anfang lief es schlecht. Das wissen aber alle, und das lag auch nicht an Delmenhorst. Inzwischen hat sich der Betrieb des Impfzentrums aber gut eingelaufen“, sagt er. Die Senioren hätten ihm nach den Terminen von sehr freundlichem Personal berichtet. Auch der Fahrdienst zum Impfzentrum mit Unterstützung der Johanniter laufe sehr gut. Auskünfte gibt das DRK hierzu unter der Telefonnummer 0 42 21/ 91 64 02 2.

Kritisch sieht Kors allerdings, dass die über 70-Jährigen warten sollen: „Grundsätzlich ist das nicht okay.“ Allerdings sei es in der aktuellen Lage am wichtigsten, den verfügbaren Impfstoff schnell zu verbrauchen. Der Schwerpunkt auf Menschen, die für Astra-Zeneca infrage kommen, sei deshalb aus logistischen Gründen nachvollziehbar.