Die Polizei nahm dem Fahrer den Führerschein ab. (Björn Hake)

Die Polizei hat sich am Mittwochnachmittag eine Verfolgungsjagd mit einem 27-Jährigen aus Emden geliefert. Der Mann versuchte einer Verkehrskontrolle zu entgehen. Wie sich nach dem Ende seiner hochriskanten Fahrt herausstellte, saß er unter dem Einfluss von Marihuana am Steuer. Die Beamten fanden auch gefälschten Urin in dem Auto, mit dem der Fahrer offenbar den Drogengehalt in seinem Körper verbergen wollte. Nach Angaben der Polizei ist es nur der Aufmerksamkeit und der Reaktion der übrigen Verkehrsteilnehmer zu verdanken, dass es zu keinem Unfall kam und niemand verletzt wurde.

Gegen 16.10 Uhr war der Mann der Polizei aufgefallen, weil er während der Fahrt auf dem Uferweg sein Smartphone benutzte. Als die Beamten deshalb Haltesignale gaben, um eine Verkehrskontrolle durchzuführen, beschleunigte der Fahrer, um der Polizei zu entkommen. Der Streifenwagen forderte Verstärkung an und nahm die Verfolgung auf. Laut Polizeibericht verhielt sich der flüchtende Fahrer äußerst rücksichtslos und grob verkehrswidrig. So überschritt er immer wieder deutlich die Höchstgeschwindigkeit, behinderte Passanten, überquerte eine rote Ampel und fuhr in den Gegenverkehr. Dass ihm dort durch den Berufsverkehr zahlreiche Fahrzeuge entgegen kamen, war ihm offenbar egal. Auf der Bremer Straße konnte die Polizei den Fahrer dann schließlich dazu bewegen, die gefährliche Fahrt zu beenden.

Bei der Kontrolle gab der Mann an, kurz zuvor einen Joint geraucht zu haben. Mit sogenanntem „Fake-Urin“, das er in seinem Auto mitführte, wollte er offenbar bei einer Überprüfung auf Rauschmittel ein negatives Ergebnis vortäuschen.

Die Polizei beschlagnahmte den Fahrzeugschlüssel und ordnete die Entnahme einer Blutprobe an. Zudem sorgte die Staatsanwaltschaft für einen vorläufigen Entzug der Fahrerlaubnis. Den Mann erwartet nun ein Strafverfahren wegen eines verbotenen Autorennens. Zudem gilt die Fahrt unter Einfluss von Rauschmitteln als Ordnungswidrigkeit.