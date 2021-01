Beamte des Hauptzollamts haben am Sonnabend gegen 17 Uhr ein Auto mit britischem Kennzeichen kontrolliert, das ihnen zuvor auf der Autobahn 1 in Richtung Osnabrück aufgefallen war. Sie stoppten den Wagen auf einem Parkplatz in der Nähe der Anschlussstelle Wildeshausen-Nord. Laut Polizeiangaben saß ein 21-jähriger Mann hinter dem Steuer. Er händigte den Beamten einen rumänischen Ausweis und einen italienischen Führerschein aus. Da die Zollbeamten die Echtheit des Führerscheins infrage stellten, baten sie Dokumentenprüfer der Autobahnpolizei Ahlhorn um Unterstützung.

Die nähere Untersuchung bestätigte schließlich den Verdacht. Bei dem Führerschein handelte es sich um eine Fälschung, erklärt die Polizei. Außerdem fanden die Beamten bei dem 21-jährigen Rumänen noch ein italienisches Ausweisdokument, bei dem es sich ebenfalls um eine Fälschung handelte. Eine Überprüfung des Autos ergab darüber hinaus, dass für den Wagen kein Pflichtversicherungsschutz mehr bestand. Gegen den 21-Jährigen wurde ein Ermittlungsverfahren wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis, Urkundenfälschung und Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz eingeleitet.

Weil der 21-Jährige über keinen festen Wohnsitz in Deutschland verfügt, nahm die Polizei Kontakt zur Staatsanwaltschaft Oldenburg auf. Die vorläufige Festnahme wurde angeordnet. Der 21-Jährige wurde am Sonntag einer Richterin am Amtsgericht Oldenburg vorgeführt. Der Haftbefehl wurde gegen Meldeauflage außer Vollzug gesetzt. Die Hauptverhandlung findet an diesem Freitag statt.